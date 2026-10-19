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公股投信四合一闖關！彭金隆：半年內可預期
公股投信「四合一」整併進入關鍵階段。金管會主委彭金隆19日表示，過去金融整併最常卡在勞資問題，如今相關障礙已排除，加上投信規模較小、業務相對單純，後續審查進度「半年內可預期」。
彭金隆19日赴立法院財委會備詢，立委李坤城關切公股投信四合一進度。
彭金隆表示，金融機構有意合併，須先完成股東會等法定程序，再向金管會提出申請，金管會將依《金融機構合併法》及《金融控股公司法》等相關規定審查。
他指出，台灣過去已有約60至70件金融整併案例，相關審查程序相當明確，關鍵在於業者事前準備是否符合規定。
過去整併案最常遇到的障礙是勞資協商，但此次公股投信四合一，相關問題已經處理完畢，加上投信公司規模較小、業務較單純，後續審查相對容易掌握。
公股投信四合一涉及第一金投信、兆豐投信、合庫投信及華南永昌投信，預計10月22日由四家金控召開董事會討論合併案，並以第一金投信為存續公司，後續仍須完成相關法定程序，再送金管會及公平會審查。
財政部長莊翠雲日前也證實，四家投信已完成盡職查核、合併換股比例協議，並與員工溝通取得共識，為整併案掃除重要障礙。
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