彰銀、國票金若合併 樂天銀怎麼辦？ 金管會揭兩大考題

彰銀（2801）、國票金（2889）若「公公併」，樂天純網銀持股怎麼辦？金管會主委彭金隆19日表示，法律並未禁止一家金控有兩家銀行，但整併必須產生綜效；銀行局長童政彰更點出，兩家同質銀行若並存，也需考慮競業及授信業務分配問題。

立委李坤城19日在立法院財委會質詢指出，彰銀、國票金8月均已授權董事長評估整併，若未來雙方合併，彰銀擁有實體銀行通路，國票金則持有樂天純網銀49%股權，是否會受到一家金控不得有實體和純網銀的限制？

彭金隆表示，兩家公司均為上市公司，不適合評論個案，但整併本身一定要產生效益，才有整併的意義。

他指出，金控法並未禁止一家金控旗下擁有兩家同性質銀行，但過去基於監理考量，金控收購另一家銀行時，通常會要求提出整併規劃，並給予合理期間完成整合。

換言之，實體銀行與純網銀並存，並非法律上的絕對禁令，但能否發揮經營綜效，仍是主管機關審查重點。

童政彰會後進一步指出，純網銀本質上也是商業銀行，一家金控若同時擁有兩家銀行，除了能否發揮綜效，還可能出現競業問題。

例如，同一筆授信案件，兩家銀行都想承作，金控派任的董事也可能同時掌握相關資訊，如何分配業務、處理競業關係，都是實務上必須考量的問題。

至於國票金目前僅持有樂天銀行49%股權，未來若與彰銀合併，是否須出售或降低持股？

童政彰僅表示法律並未直接限制，但實務上仍須考量綜效與競業問題，相關大股東應自行思考及規劃。

彰銀與國票金目前均處於整併前期評估階段，尚未確定合併對象及方案。未來若推動整併，樂天銀行股權如何安排，也將成為必須處理的議題。