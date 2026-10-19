金管會：3家遞件申請數位保險 2產險1壽險

外界關注金管會推動數位保險進展，金管會主委彭金隆今天表示，累計已收到3家業者申設數位保險公司；保險局指出，3業者分別為2家產險與1家壽險，因遞件申請時程不同，將盡快審查。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆率所屬機關首長列席業務報告並備質詢。

金管會2025年調整規則並重新開放申設數位保險公司，民進黨立委賴惠員關切數位保險公司申設進度。

彭金隆表示，這次開放數位保險公司申請，與過去純網路保險規範不同，首先是希望業者好好準備商業模式與資本組成再申請，因此沒有訂定申請截止期限；此外，也沒有針對股東構成做特殊限制，最後仍會回歸股東適格性等規範。這些彈性就是希望真正能引進台灣未來需要的數位保險公司，讓台灣數位保險升級。

彭金隆指出，過去有9家申請監理門診，最近則收到3家申請，代表市場確實有人對此有企圖心，正在審慎驗證其創新性。

賴惠員追問，今年底能否核准設立。彭金隆說，過去審查都有一套遊戲規則，而過程也會牽涉彼此在審查期間的互動，例如是否有如期補件等，金管會對所有申請案都很謹慎，也希望能盡快答覆、盡快處理。

金管會保險局長王麗惠補充，3家業者送件時間不一，有些還在形式審查補件，有的已進入委員會審查。

賴惠員指出，國外數位保險集中健康險、車險、壽險等，以台灣來說，是否會希望數位保險公司投入哪個項目較創新；此外，農民面對嚴重災損，也有數位保險需求。

彭金隆表示，這與各國需求缺口有關，例如美國可能因健保未普及，因此以健康保險為主的數位保險就有空間；台灣方面，假設農業保險有很大空間，但一般商業保險模式做不到，就可能催生出這樣的模式，這要看市場能量是否有能共運成長的基礎。

彭金隆說，每案申請人、創新方法都不同，金管會沒有限制數位保險公司只能做什麼樣的創新。

保險局補充說明，遞件3家業者中，有2家產險、1家壽險。