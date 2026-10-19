TISA設定最低持有年限？彭金隆：有討論過、尊重財部

立委關心台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠何時上路。金管會主委彭金隆今天指出，目前正在製作TISA稅式支出評估報告，可能不用到年底就能提出，接下來也要修投信投顧法。此外，彭金隆也提及，與財政部有討論到TISA制度持有最低年限等議題。

TISA是2025年7月由金管會與集保結算所推出的長期理財機制，主打低門檻、低成本與專家嚴選，共分2階段推動，鼓勵全民參與金融市場。針對第2階段稅負優惠，財政部日前指出，財金部會對TISA提供租稅優惠已有共識。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆率所屬機關首長列席業務報告並備質詢。國民黨立委林德福指出，建議TISA提供青年族群較多租稅優惠，例如免稅額再增加50%。

彭金隆答詢，如果一套政策能照顧到多元或特別需要的人，都會考慮。但因為租稅並非金管會職掌，金管會只是提出推動亞資中心可參照其他國家的租稅優惠，讓一些不太積極的資金進入資本市場，針對未來制度仍會舉行公聽會蒐集各界意見。

民進黨立委李坤城關切，金管會的TISA稅式支出評估報告何時出爐。彭金隆說，已看到高齡化與少子化趨勢，目前與財政部有2點共識，包括幫助國人強化退休第3支柱，以及強化兒少理財觀念，接下來會研擬各種方案。

彭金隆表示，目前正在製作稅式支出評估報告，會根據各種不同金額與假設試算，會儘快提出，「可能不用到年底，我們就想把它提出來」，接下來也要修投信投顧法。

針對免稅額度，彭金隆指出，要尊重財政部對於稅務調整政策，以及對國庫影響等評估；但站在推動政策目的是希望國人養成長期紀律，也希望TISA累積資金能投入國家建設。

李坤城追問，台版TISA最快是否能在明年上半年上路。彭金隆說，「如果說順利的話什麼都有可能有機會」，希望愈快愈好，只要立法院配合都很有機會。

國民黨立委李彥秀質詢，TISA制度未來是否會規範最低持有年限。彭金隆表示，有討論到，但最後的期間還是要尊重租稅單位。