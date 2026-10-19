數位保險三家搶進！金管會揭審查進度 年底能過關？

數位保險公司申設再有進展。金管會主委彭金隆19日透露，目前已有三家業者正式送件，部分案件已進入審查委員會，正審慎驗證各家創新模式，金管會將盡快完成審查。

據了解，這三家業者，有一家送件申請數位壽險公司，兩家是申請數位產險公司。

彭金隆19日赴立法院財委會備詢，立委賴惠員關切，在台灣保險市場高度飽和下，數位保險公司能否生存，及目前申設進度。

彭金隆說，這次開放數位保險公司，與過去純網路保險制度不同，最大改變是讓業者準備好商業模式及資本組成再來申請，因此不設申請截止期限，股東組成也不再設限，回歸股東適格性審查，希望藉此吸引創新業者進場。

今年初已有九家業者前往金管會監理門診諮詢，顯示市場有興趣；如今三家正式送件，更代表業者確實有投入數位保險市場的企圖心。

至於審查進度，彭金隆指出，三家業者送件時間不同，有的仍在形式審查及補件階段，有的已進入審查委員會，且各家創新方向不同。

被問及今年底能否核准設立，彭金隆未給出明確時間表，表示審查過程涉及與業者互動、補件及確認是否符合要求，金管會將盡快處理。