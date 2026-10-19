黃金反彈又遇阻！4,200美元成關鍵攻防線

國際金價近期持續震盪，儘管上周一度跌破每英兩4,100美元，隨後出現反彈，但仍未能站穩4,200美元關卡。19日金價再度走弱，盤中最高4,187.66美元、最低4,166.02美元，短線多空拉鋸激烈。

黃金近期面臨通膨升溫與聯準會（Fed）升息預期兩大壓力。美國最新公布的9月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）均高於市場預期，加上中東局勢緊張、油價維持高檔，市場擔憂通膨難以降溫，進而推升美債殖利率及美元，壓抑不孳息黃金的吸引力。

不過，市場對金價後市看法分歧。華爾街分析師有33%看漲、17%看跌，高達50%預期金價將持平或區間整理；散戶投資人則有43%看漲、45%看跌，顯示市場尚未形成明確方向。

展望後市，FxPro資深市場分析師庫普齊克維奇認為，若美元持續走弱，金價未來幾周有機會挑戰4,400至4,500美元。不過，短線仍須觀察4,200美元能否有效突破，若遲遲無法站穩，金價恐再度回測4,100美元關卡。Fed利率政策、美債殖利率及美元走勢，仍是左右黃金下一波方向的關鍵。