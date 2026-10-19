台版穩定幣上路的最新時程 彭金隆：最快在明年第一季

對於台灣穩定幣的發行時程，金管會主委彭金隆今日在立法院備詢時指出，預計明年的第一季，虛擬資產服務法的九個子法會完成制定，行政院會等到全部的子法都制定完畢之後一併公布，屆時就可以上路。意即台灣金融機構要發行穩定幣，最快會在明年第一季，彭金隆強調，金管會真的很努力快馬加鞭地訂定子法。

不過，立委賴士葆則詢問，國內很多金融機構認為現在非美元的穩定幣已經沒有市場，他特別舉例，銀行公會理事長董瑞斌就曾對外表示，台灣本地轉帳管道極為便利，且新台幣穩定幣缺乏國際流通性，因此發新台幣穩定幣的發展「意義不大」。

對此，彭金隆回應，金管會會把制度訂定好，至於要不要參與，就由金融機構自己來評估決定。