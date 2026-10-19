外資大舉匯出近180億美元 央行罕見盤中喊話穩匯市

新台幣上周重貶，外資大舉撤離台股，中央銀行今日發布說明指出，10月12日至16日外資合計賣超台股194.02億美元，其中「淨匯出」金額更高達179.61億美元，成為新台幣貶值的主要原因。面對市場關注外資匯出壓力是否延續，央行強調，將持續密切注意國際金融情勢及外資資金流向，並視匯市供需變化適時調節，維持新台幣匯率動態穩定。

正因外資撤出疑慮升高影響，今日早盤不只台股開盤跳水，一度暴跌逾800點，新台幣也同步重貶，早盤最低來到32.45元，直逼32.5元關卡。

匯銀主管認為，央行今日特別點名外資匯出量，證實匯出潮的兇險，也反映出央行承受的壓力。

央行指出，新台幣匯率從10月12日的31.895元，貶至16日的32.338元，貶幅達1.37%，主要反映國際股市動盪，外資賣超台股，加上獲配股利資金匯出，形成龐大美元需求。

至於近期國際金融市場動盪，央行分析，市場對AI類股估值偏高及AI產業融資風險升溫的疑慮增加，導致全球科技股自10月以來回檔。其中，美國費城半導體指數從10月7日至16日連續八個交易日下跌，累計跌幅達15.7%；相較之下，台股同期僅下跌5.4%，表現相對抗跌。

市場也更加關注央行後續穩匯動作。央行表示，長期以來新台幣對美元匯率相較其他主要貨幣穩定，未來仍將依市場供需適時進場調節，避免匯率過度波動。