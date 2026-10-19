聽新聞
0:00 / 0:00
股匯雙殺、新台幣一度貶破32.5元 央行出面說明了
台股19日早盤狂跌逾800點，整體市場呈現股匯雙殺局面，匯市方面，新台幣對美元匯率從12日的31.895元貶至16日32.338元，貶幅高達1.37%，19日開盤後更一度摜破32.5元，中央銀行特別對於新台幣貶值說明指出，主因為國際股市動盪，外資賣超台股併同獲配股利匯出資金所致，將持續密切關注國際金融情勢與外資資金動向，是供需變化調節穩匯。
股市重挫也引發匯市波動，央行表示，近期市場受AI類股估值偏高及AI產業融資風險升溫疑慮之影響，全球科技股自10月以來回檔，美國費城半導體指數自10月7日至16日連續8個交易日下跌，累計跌幅達15.7%；相較之下，台股同期跌幅僅5.4%，表現相對抗跌。
根據央行統計，外資於今年10月12日至10月16日期間，合計賣超台股194.02億美元，並淨匯出179.61億美元。受此影響，同期間新台幣匯率貶值1.37%。
對於新台幣持續貶值趨勢，央行指出，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，將持續密切關注國際金融情勢及外資資金流向，並視匯市供需變化適時調節，以維持新台幣匯率動態穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。