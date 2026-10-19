國內臉部辨識功能防詐ATM逾2700台 金管會將討論如何擴大推動

金管會主委彭金隆今日表示，國內金融機構目前有18家、共有2700台的ATM為加裝臉部辨識功能的機台，最近會再召開相關的會議，看看是否能在避免對少數族群的權益產生損害之下，繼續擴大推動這類ATM。

彭金隆表示，根據警政署的數字，這種ATM的確對於車手的提款發揮警示的效果，有助於降低車手的提款成功機率，主要是因為民眾向警政署去報案，他們就會了解哪些是因為ATM臉部辨識功能而減少車手提款。但是金管會也擔心場景的問題，例如在醫院叫民眾拿下口罩去ATM提款會有健康上的影響，另外，在立法院也有委員關切殘障人士的權益，指出坐輪椅的殘障人士會看不到ATM的畫面，而且顏面傷殘的提款者也不在少數。

彭金隆進而指出，金管會本來就希望是採取鼓勵的措施，先由警政署所提供的提款熱點先來鋪有臉部辨識功能的ATM，最近還會再找相關的團體做更細緻的討論，看看是否還能夠繼續擴大推動。而且另外一方面也要照顧不同族群的需要，最近就會召開相關會議討論如何避免損害少數族群的權益。