銀行出現流動性問題？彭金隆：銀行資金並非不足 而是分配在哪裡

立法院財委會今日邀金管會主委彭金隆做業務報告。立委吳秉叡質詢台灣的銀行是否出現流動性的問題？金管會主委彭金隆表示，台灣整個金融體系並非缺乏資金，只是分配在哪裡的問題。

彭金隆分析，經濟發展加股市熱絡，使得銀行的流動性問題的確比過去多，但並非因為資金不足，他特別引述中央銀行總裁楊金龍也說過，台灣的資金充沛，只是分配的問題。

彭金隆表示，整個銀行體系放款50兆，存款將近70兆元，但是放款要放出去，必須要顧及現金的調度。

對保險業的資產負債不匹配的問題，彭金隆也說明，壽險業的國外投資的比重現在從六成多降到58%，正在逐步調整，但是到底能不能有更多的資金回來台灣投資，重點在於台灣內部標的夠不夠多，所以這次金管會跟國發會一起合作兆元投資的時候就很注意這事，而且希望在公共建設Reits（不動產投資信託基金）化法律通過之後，未來能夠有更多標的出現讓保險有更多的錢可以投資國內。

他也表示，從去年到現在外價金已經超過1兆1千億左右，對抗匯率風險的能力大幅增加，近來新台幣匯率貶值，外價金更會大幅增加，未來也更有後盾因應新台幣升值的波動。