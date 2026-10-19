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台股挫逾800點 新台幣重貶逾2角摜破32.5元關卡
外資上週大舉賣超台股並匯出，新台幣單週重貶4.63角，創逾1年最大單週貶幅。台股今天開盤下跌逾860點，新台幣兌美元匯率同步走貶，盤中摜破32.5元關卡，最低至32.55元，重摔2.12角。
美股費城半導體指數上週五下挫3.83%，台指期夜盤大跌1144點，今天台股面臨補跌壓力，開盤下跌逾860點，下探46243.55點。新台幣兌美元延續頹勢，一早以32.36元開盤，隨即走貶，摔至32.5元價位，最低觸及32.55元。
匯銀人士表示，短線外資可能持續賣超台股，匯市尚未脫離資金流出的影響，後續須觀察外資何時停止匯出、出口商拋匯意願及央行調節力道。
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