台股挫逾800點 新台幣重貶逾2角摜破32.5元關卡

對於台灣穩定幣的發行時程，金管會主委彭金隆今日在立法院備詢時指出，預計明年的第一季，虛擬資產服務法的九個子法會完成制定，行政院會等到全部的子法都制定完畢之後一併公布，屆時就可以上路。意即台灣金融機構要發行穩定幣，最快會在明年第一季，彭金隆強調，金管會真的很努力快馬加鞭地訂定子法。

2026-10-19 11:33