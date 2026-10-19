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完成全球五大電商平台IT串接 天逸集團登紐約納斯達克大螢幕

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸集團再度受邀登上美國紐約時代廣場納斯達克大螢幕。圖/天逸集團提供
天逸集團再度受邀登上美國紐約時代廣場納斯達克大螢幕。圖/天逸集團提供

全球跨境電商產業持續擴張，金融科技（FinTech）是推動國際貿易與數位金融服務的重要力量，深耕跨境貿易金融的天逸集團，再度受邀登上美國紐約時代廣場納斯達克（Nasdaq）大型電子看板。

天逸五年前也曾登上美國紐約時代廣場納斯達克（Nasdaq）大型電子看板。

天逸集團表示，旗下「天逸電商寶」已完成亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、TikTok、德國OTTO及拉丁美洲Mercado Libre等五大國際電商平台的IT系統對接，展現其在亞洲跨境金融科技領域的技術整合能力與國際布局成果。

其中，亞馬遜與沃爾瑪為北美重要電商通路，TikTok結合社群內容與電子商務，德國OTTO為歐洲主要電商平台之一，Mercado Libre則為拉丁美洲電商龍頭。五大平台涵蓋北美、歐洲及拉丁美洲等重要市場，突顯天逸集團跨區域數位金融服務的布局。

天逸集團透過自主研發的全球電商一站式金融服務平台「天逸電商寶」，推動國際電商平台與金融科技系統整合，提供包括備貨採購、出口貿易融資、海外倉儲、物流運費、廣告投放及營運資金周轉等多元金融解決方案，協助跨境電商業者提升資金運用效率，降低海外市場拓展的資金壓力。

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