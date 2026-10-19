美債版疊券四貸同堂 彭金隆：金管會例行金檢將查

立委郭國文今日對於銀行的理財專員疊券問題、美債版「四貸同堂」相關議題質詢，金管會主委彭金隆答詢時指出，金管會例行檢查會將此列為重點，針對這個在處理法規也很明確，如果違規的話就會進行裁罰。

郭國文強調，雖然已由銀行公會強化自律，但這已經影響到金融消費保護法第11條之一的部分，要考慮到客戶的風險，風險的法規很重要的。

對於金管會是否啟動調查？彭金隆回應，金融的監理是多層次的，自律是一個層次，法律也是一個層次，日常的檢查也是一個層次，公會也是非常重要的控管的一環。

郭國文擔心連動債的風暴再度發生，彭金隆強調已經多管道進行管理，並且要求理專不可以勸誘，必須要做好客戶的K Y C（認識你的客戶）。

郭國文也詢問，國泰世華銀行之前發生前董事長郭明鑑在外擔任獨董的申報內控事件，導致虧損9.54億元，是國泰投信獲利四成，更是資本的63.6%，在「責任地圖」上是不是有追溯到董事的部分？負起賠償的責任？彭金隆則回應，任何的違失都會按照責任地圖來處理，會按照責任地圖進行相關的究責。

他強調，究責更深層的意義是當責的精神，是希望不要再發生，希望公司再負起責任深切檢討。

另外，郭國文問到韓國跟日本的金融機構資訊遭資訊廠商外洩的問題，他擔心台灣也發生類似的情況，尤其是居然大型的壽險跟銀行使用中港資的系統， 彭金隆強調，已經去檢查，而且第一時間就已掌握到韓國金融機構被AI攻擊的事件，有進一步掌握國內金融機構的情形。