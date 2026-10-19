快訊

找槍手代測血壓逃兵役！「痞子英雄」主唱遭檢求刑2年2月

至少5人受害！屏東知名身障機構院長涉猥褻女院生 昔曾爆假縱火案

郭台銘、曾馨瑩爆各過各的！女球友撒嬌痴纏2年 夫妻心結未解

聽新聞
0:00 / 0:00

美債版疊券四貸同堂 彭金隆：金管會例行金檢將查

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照

立委郭國文今日對於銀行的理財專員疊券問題、美債版「四貸同堂」相關議題質詢，金管會主委彭金隆答詢時指出，金管會例行檢查會將此列為重點，針對這個在處理法規也很明確，如果違規的話就會進行裁罰。

郭國文強調，雖然已由銀行公會強化自律，但這已經影響到金融消費保護法第11條之一的部分，要考慮到客戶的風險，風險的法規很重要的。

對於金管會是否啟動調查？彭金隆回應，金融的監理是多層次的，自律是一個層次，法律也是一個層次，日常的檢查也是一個層次，公會也是非常重要的控管的一環。

郭國文擔心連動債的風暴再度發生，彭金隆強調已經多管道進行管理，並且要求理專不可以勸誘，必須要做好客戶的K Y C（認識你的客戶）。

郭國文也詢問，國泰世華銀行之前發生前董事長郭明鑑在外擔任獨董的申報內控事件，導致虧損9.54億元，是國泰投信獲利四成，更是資本的63.6%，在「責任地圖」上是不是有追溯到董事的部分？負起賠償的責任？彭金隆則回應，任何的違失都會按照責任地圖來處理，會按照責任地圖進行相關的究責。

他強調，究責更深層的意義是當責的精神，是希望不要再發生，希望公司再負起責任深切檢討。

另外，郭國文問到韓國跟日本的金融機構資訊遭資訊廠商外洩的問題，他擔心台灣也發生類似的情況，尤其是居然大型的壽險跟銀行使用中港資的系統， 彭金隆強調，已經去檢查，而且第一時間就已掌握到韓國金融機構被AI攻擊的事件，有進一步掌握國內金融機構的情形。

彭金隆 美債 四貸同堂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會盯上「疊券」！銀行槓桿新規年底上路 PTT吵翻：沒槓桿怎麼翻身

【重磅快評】行善的風險 別小看司法案件的效應

為融資租賃業正名兼論產業發展契機

財富管理論壇11月5日登場／永豐金證財管部副總潘麗鈴：家族信託 跨世代傳承

相關新聞

美債版疊券四貸同堂 彭金隆：金管會例行金檢將查

立委郭國文今日對於銀行的理財專員疊券問題、美債版「四貸同堂」相關議題質詢，金管會主委彭金隆答詢時指出，金管會例行檢查會將此列為重點，針對這個在處理法規也很明確，如果違規的話就會進行裁罰。

財富管理論壇11月5日登場／永豐金證財管部副總潘麗鈴：家族信託 跨世代傳承

過去20年是台灣的「創富時代」，未來20年則將邁入「傳承時代」。面對高齡化、少子化及家庭結構轉變，如何讓財富順利交棒、家人獲得長期照顧，並維持家族和諧，已成為高資產族群的重要課題。

受惠AI與出口接單強勁、企業貨款持續入帳 國銀外幣存款衝破17兆元

國銀外幣存款衝破17兆元大關。據金管會統計，8月底餘額達17兆518億元、續創史上新高，累計前八月大增1兆6,652億元；銀行圈指出，受惠AI與出口接單強勁、企業貨款持續入帳，全年新增量有望改寫史上紀錄。

外幣放款金額減…仍擁四支撐

據央行統計，8月底國銀外幣放款餘額9,416億元，月減660.7億元、寫三年八個月最大減額；但在AI與出口需求強勁下，累計前八月新增3,162億元，續寫史上同期新高，呈現短線回檔、長線仍強。

中國信託歡慶60周年 傳承企業文化

一家人走過一甲子！為歡慶中國信託成立60周年，中國信託金控昨（18）日舉辦「薪火相傳，登峰造極」活動，由中信金董事長顏文隆於「起家厝」的台北市館前路見證點燃薪火相傳、生生不息的聖火，揭開活動序幕。在中信金副董事長吳一揆鳴槍下，由108位員工組成路跑大隊，傳遞聖火，行經歷代總部，最後抵達台北市南港區的中國信託金融園區多功能會場。同時間中信銀行董事長陳佳文率領近80位高階主管於中國信託金融園區分隊進行登高挑戰，展現中國信託員工挑戰天標、必達巔峰的決心。

中信一甲子 辜仲諒期勉員工創新突破

中國信託昨（18）日舉辦「薪火相傳，登峰造極」活動，由主管和員工完成歷代總部路跑以及中國信託金融園區登高活動，象徵企業文化世代延續，更藉由近80位經營團隊主管登高挑戰自我，展現中國信託不以既有成就自滿、持續突破極限，攜手向下一座高峰邁進的精神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。