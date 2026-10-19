財富管理論壇11月5日登場／永豐金證財管部副總潘麗鈴：家族信託 跨世代傳承

過去20年是台灣的「創富時代」，未來20年則將邁入「傳承時代」。面對高齡化、少子化及家庭結構轉變，如何讓財富順利交棒、家人獲得長期照顧，並維持家族和諧，已成為高資產族群的重要課題。

永豐金證券財富管理部副總經理潘麗鈴以「善用信託機制，圓滿財富人生」為主軸指出，家族信託不只是管理財產，更是透過制度安排，確保財富、責任與價值觀得以跨世代延續。

經濟日報將於11月5日舉辦「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，潘麗鈴將發表專題演講，題目為「通膨、高齡化下的財富續航與智慧傳承」。本論壇由中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧等協辦。

潘麗鈴表示，過去民眾談理財，關注的是如何創造更高報酬；如今隨著財富累積、人生壽命延長，退休安養、醫療照護、子女接班、資產保全及遺產稅源準備等需求日益受到重視。尤其高資產家庭真正擔心的，不只是投資績效，而是當自己年老、失能或離世後，家人能否持續獲得妥善照顧，財產是否能依照原先規劃運用。

她指出，家族信託的價值，在於將原本仰賴親情與口頭承諾的照顧安排，轉化為可以長期執行的制度，除了規劃財富分配，也能協助安排退休生活、照顧特殊需求家人、降低資產遭不當挪用或詐騙的風險，並透過明確的制度設計，減少家族成員因財產分配產生的爭議。

隨著台灣家庭財富結構改變，傳承標的也逐漸從過去以土地、房屋為主，轉向股票、ETF、基金、債券及海外投資資產。潘麗鈴分析，現代財富傳承不再只是移轉資產所有權，更重視資產能否持續創造現金流、保有增值潛力，並依照不同世代的需求進行配置。

相較於不動產，金融投資資產在分割、移轉及管理上具有不同的彈性，也更適合透過信託機制進行長期安排。這使證券商有機會發揮投資管理與金融商品專業，從過去協助客戶累積財富，進一步延伸至資產保全及跨世代傳承。