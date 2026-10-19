中信一甲子 辜仲諒期勉員工創新突破

中國信託昨（18）日舉辦「薪火相傳，登峰造極」活動，由主管和員工完成歷代總部路跑以及中國信託金融園區登高活動，象徵企業文化世代延續，更藉由近80位經營團隊主管登高挑戰自我，展現中國信託不以既有成就自滿、持續突破極限，攜手向下一座高峰邁進的精神。

中國信託金融控股公司董事長顏文隆表示，中國信託員工體現「理想、積極、奉獻、奮鬥」的文化精神，讓他非常感動，並強調好的企業文化要有人傳承，期許員工珍惜前人打下的基礎。

中國信託商業銀行董事長陳佳文則提到「人才」是中國信託最重要的資產，中國信託60年來的成長，靠的是員工的凝聚力、向心力，理想、企圖心與抱負，他表示，中國信託重視人才的培育制度，不斷培養人才，企業才能不停的精進，陳佳文也勉勵員工要保有堅持到底、不怕困難、持續創新的鬥志。

中信慈善基金會董事長辜仲諒亦親臨會場見證，以We are family的公司價值觀表現分享企業文化與管理理念，他特別以中信兄弟棒球隊本季從逆境翻身的歷程、永不放棄的精神為例，球隊上半季一度墊底，下半季重整旗鼓奪下冠軍，季後賽更在背水一戰的壓力下奮戰晉級台灣大賽與所有中信人共勉，要打造突破性的成長，才能為未來開創新局。