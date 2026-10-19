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中國信託歡慶60周年 傳承企業文化

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）、中信金控董事長顏文隆（左五）、中信金控副董事長吳一揆（左四）、中信銀行董事長陳佳文（右四）率中國信託高階主管，迎接代表中國信託薪火相傳、生生不息的聖火。中國信託金控／提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）、中信金控董事長顏文隆（左五）、中信金控副董事長吳一揆（左四）、中信銀行董事長陳佳文（右四）率中國信託高階主管，迎接代表中國信託薪火相傳、生生不息的聖火。中國信託金控／提供

一家人走過一甲子！為歡慶中國信託成立60周年，中國信託金控昨（18）日舉辦「薪火相傳，登峰造極」活動，由中信金董事長顏文隆於「起家厝」的台北市館前路見證點燃薪火相傳、生生不息的聖火，揭開活動序幕。在中信金副董事長吳一揆鳴槍下，由108位員工組成路跑大隊，傳遞聖火，行經歷代總部，最後抵達台北市南港區的中國信託金融園區多功能會場。同時間中信銀行董事長陳佳文率領近80位高階主管於中國信託金融園區分隊進行登高挑戰，展現中國信託員工挑戰天標、必達巔峰的決心。

中國信託創立於1966年3月14日，由創辦人辜振甫及辜濓松先生成立中華證券投資公司，最初落腳於台北市館前路59號，從19人的團隊、僅120坪大的辦公室，至今中國信託已發展成為總資產突破新台幣10兆元、全球員工近3.2萬人、業務版圖橫跨14個國家及地區、旗下子公司擁有超過410處據點的國際金融集團。108位中國信託員工接力完成總長18.3公里路跑，護送象徵中國信託企業文化的聖火。

「薪火相傳，登峰造極」活動現場則展出60年來中國信託的重要大事紀，邀請多位參與中國信託成長的重要主管，以影片訪談方式分享，伴隨老照片及歷代總部經典畫面，帶領員工回到當初篳路藍縷、攜手打拚的時代。

顏文隆董事長在激勵大會上表示，中國信託今日的成就靠的不是一個人的力量，是一代又一代的主管與員工勇於追求理想、主動積極、奉獻自己所長與青春歲月，奮鬥向前使命必達，才得以開花結果，也期盼所有中信人珍惜前人打下的基礎，並以創辦人辜濓松先生親筆填詞的公司歌，履行「萌芽美麗之島，金融服務全球」的使命，實踐「理想、積極、奉獻、奮鬥」的企業文化。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒亦親臨觀禮，以We are family的公司價值觀及中信兄弟棒球隊的表現分享企業文化與管理理念：一軍要積極追求成長、嚴格管理，二軍要加強訓練，作好隨時上場的準備，如同企業經營一般，唯有把人才儲備好，企業才能持續成長、永續經營。期許中國信託成為國際級的企業，所有主管員工一同努力開創下一個更輝煌的一甲子。

中信 傳承 文化 中國信託

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