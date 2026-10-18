外幣放款8月驟減逾660億 銀行圈為何仍看旺？四大支撐曝

據央行統計，8月底國銀外幣放款餘額9,416億元，月減660.7億元、寫三年八個月最大減額；但在AI與出口需求強勁下，累計前八月新增3,162億元，續寫史上同期新高，呈現短線回檔、長線仍強。

銀行圈看好第四季外幣放款仍有四大支撐，包括AI供應鏈持續擴產、出口產業接單強勁、企業海外布局增加，及消費性電子新品備貨與年底旺季效應，可望帶動企業營運週轉、設備投資及跨境融資需求。

拉長時間觀察，今年外幣放款增量呈現大起大落。首季新增2,273億元，第二季增量卻縮水到130億元。

下半年開局，7月單月暴增1,419.5億元寫史上最大量，但8月又吐回前月近半增量，使外幣放款水位跌回兆元以下。

從累計數字來看，前八月外幣放款新增量仍達去年全年1,464億元的2.16倍，8月底年增率也維持43%高檔，顯示單月增減雖大起大落，今年整體放款成長動能依舊強勁。

銀行圈分析，8月外幣放款大減有兩大原因。首先是美元貶值，8月美元兌新台幣貶值約1.9%，使外幣放款換算台幣後的帳面餘額同步縮水。

其次是部分企業減少外幣借款動用。若以美元等值計算，8月底外幣放款餘額297.4億美元，月減14.7億美元、寫九個月最大減額，顯示放款縮水並非只有匯率因素。

銀行主管說，8月新台幣升值，加上台幣融資利率相對較低，部分企業可能評估改借台幣、減少美元借款動用，以降低融資成本。

展望第四季，銀行圈看好出口接單與年底備貨需求接棒。隨消費性電子新品陸續上市，及進入年底出貨旺季，企業備料、生產及營運週轉需求升溫，可望支撐外幣放款動能。

拉長來看，AI供應鏈擴產與企業海外布局，則是另外兩大中長期支撐。全球AI基礎建設投資帶動半導體、伺服器及上下游供應鏈擴廠、設備採購，加上台商海外設廠及跨境資金調度需求增加，將持續帶動外幣融資成長。