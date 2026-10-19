外幣放款金額減…仍擁四支撐

據央行統計，8月底國銀外幣放款餘額9,416億元，月減660.7億元、寫三年八個月最大減額；但在AI與出口需求強勁下，累計前八月新增3,162億元，續寫史上同期新高，呈現短線回檔、長線仍強。

銀行圈看好第4季外幣放款仍有四大支撐，包括AI供應鏈持續擴產、出口產業接單強勁、企業海外布局增加，及消費性電子新品備貨與年底旺季效應，可望帶動企業營運週轉、設備投資及跨境融資需求。

拉長時間觀察，今年外幣放款增量呈現大起大落。首季新增2,273億元，第2季增量卻縮水到130億元。下半年開局，7月單月暴增1,419.5億元寫史上最大量，但8月又吐回前月近半增量，使外幣放款水位跌回兆元以下。

從累計數字來看，前八月外幣放款新增量仍達去年全年1,464億元的2.16倍，8月底年增率也維持43%高檔，顯示單月增減雖大起大落，今年整體放款成長動能依舊強勁。

銀行圈分析，8月外幣放款大減有兩原因。一是美元貶值，二是部分企業減少外幣借款動用。