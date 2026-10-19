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受惠AI與出口接單強勁、企業貨款持續入帳 國銀外幣存款衝破17兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國銀外幣存款衝破17兆元大關。聯合報系資料照
國銀外幣存款衝破17兆元大關。聯合報系資料照

國銀外幣存款衝破17兆元大關。據金管會統計，8月底餘額達17兆518億元、續創史上新高，累計前八月大增1兆6,652億元；銀行圈指出，受惠AI與出口接單強勁、企業貨款持續入帳，全年新增量有望改寫史上紀錄。

這波增勢距全年天量已不遠。前八月增額已達2022年全年歷史高峰1兆7,584億元的近95%。

若後四個月增勢延續，今年可望成為近20年來第七個新增破兆年度，更有機會改寫全年紀錄。

值得一提的是，8月美元貶值約1.9%，使外幣存款換算台幣後的單月增額縮到1,068億元，寫近七個月新低。

若換算美元等值，單月反而增137億美元、寫歷年8月最大增額，餘額攀至5,385億美元，顯示外幣存款需求強勁。

金管會分析，8月外幣存款增加，主要來自法人貨款、貨運及商仲貿易服務收入入帳，加上海外投資款匯回與資金調度需求；美元貶值則抵銷部分台幣計價增額。

銀行圈看好外幣存款後市有三大支撐。首先是出口接單強勁，外幣存款與進出口貿易高度連動，多數外貿業者仍以外幣報價及收付貨款，隨企業出口、營收成長，外幣存款持續累積。

其次是AI與半導體需求旺盛，帶動台灣出口及相關供應鏈營收增加，企業大額貨款陸續匯入。第三是企業日常營運調度與長期資金配置需求，持續推升外幣存款水位。

美國9月升息，會不會掀起資金「棄台幣、轉美元」存款潮？銀行主管認為，市場預期美國及台灣央行12月可能同時升息，若台美利差沒有擴大，單靠升息未必吸引大量台幣存款轉向外幣，外貿收入仍是存款成長基本盤。

對銀行來說，搶外幣存款不只是擴大外幣資金池，也能從企業主及存款客戶中挖掘財管大戶，並拓展外幣授信與跨境金融商機。

外幣存款「兆元俱樂部」前兩大排名不變，第三名卻換人。中信銀8月底以1兆7,752億元穩居龍頭，延續連續四年稱霸態勢；兆豐銀以1兆4,473億元續居第二。

真正洗牌的是第三、第四名。玉山銀8月增加297億元至1兆3,424億元，反觀台北富邦銀月減363億元至1兆3,017億元，一增一減，讓玉山銀從第四名躍升第三。

國銀 金管會

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