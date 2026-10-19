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生前兩年變更要保人 納遺產

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

民眾將人壽保單要保人無償變更為子女，除可能涉及贈與稅，若變更後兩年內身故，還可能被併入遺產總額課徵遺產稅

財政部北區國稅局指出，民眾將自己擔任要保人的人壽保險契約，無償變更由子女或他人擔任要保人，等同將財產權利贈與他人，應依遺贈稅法規定申報。

舉例來說，陳先生（化名）2023年投保兩張人壽保險，2025年6月將要保人無償變更為成年兒子陳小弟，變更當日保單價值準備金合計450萬元。陳先生在扣除當年度244萬元贈與稅免稅額後，贈與淨額為206萬元，繳納贈與稅20.6萬元。

陳先生後續於2026年2月20日死亡，死亡日保單價值已增至500萬元。由於這筆贈與發生在死亡前兩年內，且受贈人是兒子陳小弟，依規定仍須將500萬元保單價值併入遺產總額課稅。

遺產 國稅局 贈與稅 保單 遺產稅

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