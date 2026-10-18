一甲子的陪伴與守護 中國信託深耕五大公益回饋社會

中國信託陪伴台灣社會走過一甲子，辜濓松創辦人希望把中國信託打造成幸福企業，不只是對員工，更希望擴散幸福感。1985年由辜濓松發起「點燃生命之火」全民愛心募款運動，開創台灣民間企業募款先河，這份善的初心日後發展出中國信託回饋台灣社會的五大公益層面：慈善、反毒、體育、教育、藝文，積極參與社會公益，讓善的循環持續傳遞。

辜濓松曾於美國時代廣場參加熱鬧溫馨的耶誕盛會，返台後看見有些孩子因家境貧困而無法溫暖過節，跟時代廣場裡華麗歡樂的景象形成強烈對比，心中深感不捨，因此發起「點燃生命之火」愛心募款活動，以「點一盞燈，照亮一個生命」為主題，為弱勢兒童伸出援手籌募善款。即將邁入第42屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動秉持「教育脫貧」的理念，多元且實質的投入各項資源，讓孩子展露笑顏，看見希望。

為了專注於弱勢兒童及家庭的扶助與救援，2004年中國信託慈善基金會正式設立，用愛灌溉台灣這塊土地，傳遞溫暖且正面的力量，讓愛擴散、讓愛循環。中國信託慈善基金會曾扶助一位屏東單親媽媽，她說：「不管再怎麼辛苦，都要跟孩子在一起，這是我最幸福的事。」這段話深深影響中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，讓他深信讓孩子跟家人在一起，就是最簡單的幸福、也是他們最基本的權利。

針對台灣資源匱乏的弱勢兒童，2011年起，中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行共同推動「信扶專案」脫貧輔導服務，迄今已改善逾2200名弱勢兒少的生活困境。2015年推動「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，深入全國偏鄉角落，提供弱勢孩童營養餐食與多元課程，為孩童打造安心學習、探索夢想的成長據點。

中國信託守護孩子的心意也延伸至反毒工作，2015年成立的中國信託反毒教育基金會，透過生活技能教育與正向休閒活動，降低兒少接觸毒品的風險，更邀請各界專業領袖舉辦國際研討會，為政府獻策。在球場上，中國信託透過「愛接棒計畫」扶植少棒及青少棒球隊，讓熱愛棒球的偏鄉孩子安心打球，在教育與藝文方面同樣深耕。

中國信託走過一甲子，秉持We are family的公司價值觀，以實際行動善盡企業社會責任，延續下一甲子「善的循環」。