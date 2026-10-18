傳承企業文化 中國信託歡慶60甲子緣

一家人走過一甲子！為歡慶中國信託成立60周年，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）今天舉辦「薪火相傳，登峰造極」活動，由中國信託金控董事長顏文隆於「起家厝」的台北市館前路見證點燃薪火相傳、生生不息的聖火，揭開活動序幕。

在中信金控副董事長吳一揆鳴槍下，由108位同仁組成路跑大隊，傳遞聖火，行經歷代總部，最後抵達台北市南港區的中國信託金融園區多功能會場；同時間中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）董事長陳佳文率領近80位高階主管於中國信託金融園區分隊進行登高挑戰，展現中國信託同仁挑戰天標、必達巔峰的決心。

中國信託創立於1966年3月14日，由創辦人辜振甫及辜濓松成立中華證券投資公司，最初落腳於台北市館前路59號，從19人的團隊、僅120坪大的辦公室，隨著業務成長及員工數增加、逐漸東進，至今中國信託已發展成為總資產突破新台幣10兆元、全球員工近3萬2000人、業務版圖橫跨14個國家及地區、旗下子公司擁有超過410處據點的國際金融集團。

60年來中國信託共歷經5次總部搬遷，自台北市館前路、青島西路女青大樓、重慶大樓、敦北大樓、信義大樓到中國信託金融園區，108位中國信託同仁接力完成總長18.3公里路跑，見證中國信託篳路藍縷打拚過程，護送象徵中國信託企業文化的聖火。

路跑同時，在中國信託金融園區則由近80位高階主管分成12支隊伍，挑戰中國信託金融園區6棟大樓總共132層樓，超越台北101大樓的登高活動。所有參與主管及同仁完成挑戰後，集結至中國信託金融園區多功能會場迎接聖火，點燃代表薪火相傳、生生不息的聖火臺，以實際行動表現中信人萬眾齊心、堅毅奮鬥的信念。

「薪火相傳，登峰造極」活動現場則展出60年來中國信託的重要大事紀，邀請多位參與中國信託成長的重要主管，以影片訪談方式分享，伴隨老照片及歷代總部經典畫面，帶領同仁回到當初篳路藍縷、攜手打拚的時代。前中國信託首席執行副總經理林博義提及台北市館前路的草創階段，只有19名員工，卻毅然投入的決心；前中信金控副董事長羅聯福回憶搬到青島西路女青大樓時，衝鋒飛車隊拓展業務的甘苦；中國信託銀行美國子行董事長鄭泰克提到辜振甫及辜濓松在重慶大樓，以「謙冲致和、開誠立信」的經營理念，期勉同仁恪守誠信，堅持正派經營；中信銀行菲律賓子行董事長王正新則分享，成功改制為中國信託商業銀行，全體員工在敦北大樓親簽蓋手印紀念的感動時刻；中信銀行董事長陳佳文說明松壽路信義大樓，是中國信託海外布局的關鍵時代；中信金控副董事長吳一揆則點出，在中國信託金融園區跨足保險事業以及海外併購，讓中信金控的版圖更臻完善。

中信金控董事長顏文隆在激勵大會上表示，中國信託今日的成就靠的不是一個人的力量，是一代又一代的主管與同仁勇於追求理想、主動積極、奉獻自己所長與青春歲月，奮鬥向前使命必達，才得以開花結果，也期盼所有中信人珍惜前人打下的基礎，並以創辦人辜濓松親筆填詞的公司歌，履行「萌芽美麗之島，金融服務全球」的使命，實踐「理想、積極、奉獻、奮鬥」的企業文化。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒亦親臨觀禮，以We are family的公司價值觀及中信兄弟棒球隊的表現分享企業文化與管理理念：一軍要積極追求成長、嚴格管理，二軍要加強訓練，作好隨時上場的準備，如同企業經營一般，唯有把人才儲備好，企業才能持續成長、永續經營。期許中國信託成為國際級的企業，所有主管同仁一同努力開創下一個更輝煌的一甲子。