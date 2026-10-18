美元強升又有高利誘因 銀行主管：當心賺利息、賠匯差

美元近期強勢走升，讓不少原本觀望的投資人開始心動，尤其目前銀行美元定存利率仍相對優於新台幣，若能同時賺取利息及匯差，報酬看似相當誘人。不過，銀行主管提醒，美元短線漲幅已大，現在才進場追逐高利，反而可能面臨賺了利息、卻賠掉匯差的風險。

新台幣上周重貶4.63角，貶幅達1.43%，創下2025年8月底以來最大單周貶幅。隨著美元價格快速墊高，對原本持有美元的投資人而言，確實是一大利多，但對現在才準備換匯的民眾，情況卻完全不同。

銀行主管分析，外幣定存最容易被忽略的就是匯率風險。假設民眾以32.5元買進1萬美元，承作3個月期、年息4%的美元定存，到期可領取約100美元利息；但若屆時新台幣回升至32元，即使加計利息，換回新台幣後仍可能虧損超過1700元。

銀行主管指出，近期美元走強主要受到國際利率環境及資金流向影響，新台幣短線又因外資集中匯出而有壓力，一旦後續資金流向反轉，匯率也可能迅速回升。尤其美元定存年息看似有4%甚至更高，但若只存三個月，實際利息收益僅約1%，未必足以抵銷匯率波動。

因此，已有美元部位的民眾可持續享有利息收益，但若只是為了追逐高利而換匯，銀行主管建議避免一次投入大筆資金，應先衡量自身美元需求及可承受的匯損風險。