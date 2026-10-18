安聯投信海外投資首席許家豪：成長力道與政策角力 第4季關注三方向

地緣政治緊張情勢持續升溫，能源價格維持高檔，市場對通膨與經濟前景關注再度升高。然而，整體經濟活動並未因此明顯降溫，反而展現優於預期的韌性。安聯投信海外投資首席許家豪預期，全球成長動能有望在年底前進一步回升，但尚不足以演變為過熱景氣，市場未來幾個月將持續在經濟成長與貨幣緊縮之間尋求平衡。

從經濟基本面來看，雖然8月部分領先指標曾出現回落，但企業信心、製造業活動以及服務業表現近期均有所改善，顯示夏季放緩較可能屬於短期整理，而非景氣反轉訊號。即使面對地緣政治風險、高利率環境與通膨壓力，全球經濟整體仍維持穩健擴張態勢。

區域表現方面，美國經濟維持良好基礎，多項數據顯示成長動能有望進一步增強；歐洲受惠於基礎建設、國防與能源轉型相關支出帶動，景氣表現持續優於市場預期，德國經濟可望展現較佳韌性；日本復甦力道亦持續擴大。

值得注意的是，當前並非典型景氣榮景，而是一波更廣泛且具持續性的成長循環。企業營收與獲利維持成長，將有助支撐股市表現及企業償債能力；同時，資料中心、電網升級、自動化與人工智慧（AI）等長期結構性投資，也正成為推動全球經濟新成長引擎，受惠範圍不僅限於科技產業，更延伸至工業、公用事業、設備與原物料供應鏈等領域。

不過，經濟展現韌性也意味著通膨降溫速度可能較市場預期緩慢。能源價格波動、原物料供應緊張以及政府支出增加，均使物價壓力維持高檔。隨著需求回升，各國央行短期內仍缺乏轉向寬鬆的理由。

市場預期，美國聯準會與歐洲央行年底前仍有進一步升息空間，而日本央行亦可能延續漸進式正常化政策。在此環境下，長天期公債殖利率預料將維持高檔震盪，不排除仍有上行風險。不過，只要企業獲利與經濟成長能夠抵銷融資成本上升壓力，市場仍有機會維持相對穩定。

展望後市，投資人仍須留意幾項風險，包括中東局勢升溫推升能源價格、消費與就業市場意外轉弱，以及主要經濟體選舉與財政問題等不確定因素。特別是高額政府債務持續增加，可能推升公債供給並墊高市場要求的殖利率溢酬。

在經濟持續成長與企業獲利支撐下，風險性資產環境仍偏向正面。近期市場修正後，部分新興市場股票及公債已浮現較具吸引力的投資價值。然而，在通膨、升息與地緣政治風險並存的環境下，廣泛分散配置的重要性明顯提升。相較於過度集中於少數大型成長股，兼具穩定現金流與合理評價的優質企業，預期將更具投資吸引力。

展望後市，第4季可關注以下三方向：首先、企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；其次，通膨走勢是否持續降溫，進而影響主要央行後續政策方向；第三，財報季能否驗證AI、數位基礎建設、能源轉型及自動化投資已逐步轉化為實質獲利。

若這三方向訊號持續向好，市場漲勢可望進一步擴大；反之，評價偏高且獲利支撐不足的產業與個股，則可能面臨較大的修正壓力。投資人在掌握成長機會的同時，仍應重視資產配置與評價紀律，以因應持續變動的市場環境。