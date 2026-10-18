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康和證券連續19年辦捐血活動 倡議捐血永續熱血傳愛

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券倡議捐血永續，連續19年不間斷熱血傳愛，由康和證券董事長鄭大宇(中)、總經理陳志豪（前排左三）帶領同仁響應。（康和證券/提供）
康和證券倡議捐血永續，連續19年不間斷熱血傳愛，由康和證券董事長鄭大宇(中)、總經理陳志豪（前排左三）帶領同仁響應。（康和證券/提供）

康和證券（6016）2026年連續19年參與協辦愛心捐血活動，倡議捐血永續，這次共115人捐血，總計募得158袋、39,500 CC熱血，累計19年來已募集4,368袋，共1,092,000 CC熱血。

康和證券與台北市中興扶輪社聯合國際扶輪3481地區第三分區（台北西門、信義、中興、文山、城西、金門、新起、光耀、傳世、寶成、動力）、台北捐血中心、東方超捷國際物流（股）公司集團、圓富建設、國立台北教育大學國北小泰陽志工隊等，10月14日齊聚於康和證券集團總公司，共同舉辦「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動。

主辦單位台北中興扶輪社也力挺捐血活動，特別向專為自閉症者設立的愛肯樂活庇護工場購買手工小饅頭，只要捐血就送小饅頭。愛肯樂活工場於2010年成立，為少有專為自閉症者設立的庇護工場，教導製作手工饅頭、食品包裝、食品與用品代工包裝等工作技能。

捐血活動當天康和證券、康和期貨、東方超捷集團與該棟大樓其它公司等員工紛紛踴躍挽起袖子捐熱血，以實際行動提升血液庫存量，為了感謝愛心捐血人，主辦單位台北中興扶輪社除了手工小饅頭外，另準備電影套票、超商禮券等抽獎贈品。康和證券也特別準備捐1袋血250CC就送超商100元禮券，捐2袋血500CC送200元超商禮券，另有集團同仁之團體組與個人組加碼獎勵捐血方案，鼓勵大家踴躍捐出熱血，熱血傳愛。

全台醫療體系平均每天大約需要7,000袋血液（一袋250CC計算），來維持日常醫療與急救需求。同時衛福部食藥署放寬捐血年齡至16歲，希望提早培養青年捐血習慣，讓「熱血文化」向下扎根，在少子化與高齡化雙重夾擊下，台灣血庫正面臨壓力，根據捐血中心統計，17至20歲年輕族群捐血比例，已從2022年的11.19%逐年下滑至2025年的8.26%，所以鼓勵年輕世代捐熱血，讓年輕熱血循環救助新生命。

台北捐血中心表示，民眾捐血時所捐出的一袋全血，在送到捐血中心後，會經過離心等程序，分離成三種不同的成分，分別是紅血球、血小板與血漿，紅血球主要用於幫助手術失血、車禍外傷等病人恢復攜氧能力；血小板用於白血病、接受化療、骨髓移植等病人，幫助他們凝血；血漿含有豐富的凝血因子，主要用於大量失血、嚴重燒燙傷、凝血功能異常或肝硬化等病人。透過這種成分輸血的方式，一袋血就能針對不同病人的需求，達到「一袋血救三個人」，拯救更多生命，也避免血液資源的浪費。

捐血 康和證券 永續

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