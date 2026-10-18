快訊

搭飛機怕細菌？空服員曝機艙最乾淨位置 前後排都不是

桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

聽新聞
0:00 / 0:00

中國信託證券實踐企業永續文化 帶領員工走進海洋教育場域

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託證券舉辦企業永續日，中國信託證券總經理林佳興攜全體員工共襄盛舉。(中國信託證券/提供)
中國信託證券舉辦企業永續日，中國信託證券總經理林佳興攜全體員工共襄盛舉。(中國信託證券/提供)

中國信託證券持續推動企業永續文化，由總經理林佳興帶領400名員工在企業永續日參訪國立海洋科技博物館，深入了解台灣海洋環境、海洋科技及生態保育議題，並透過分組活動結合自然環境、文化保存與身心關懷等多元主題，讓員工從實際體驗中認識永續。

國立海洋科技博物館為國家級環境教育場域，經改造再利用後，轉型為海洋教育與環境教育基地，展現土地永續利用的實踐成果。透過專業導覽，員工進一步認識潮境海灣生態、珊瑚保種及海洋復育等工作，從實地參訪了解海洋保育的重要性，深化對環境永續的認識。

林佳興表示，中國信託證券近年持續拓展業務，也積極將企業成長與社會責任相結合。今年延續對海洋永續的關注，希望透過企業永續日，讓員工不只認識海洋生態，更能從日常生活理解永續的意義，將永續理念融入企業文化，與員工共同為環境及社會的長遠發展盡一份心力。

除海洋生態教育，中國信託證券也安排多元主題活動，拓展員工對永續議題的認識。員工參訪通過ISO永續活動管理系統組織型認證的和平島公園，了解海蝕地形、特殊地質景觀及自然環境保育；走訪朱銘美術館感受藝術與文化保存的價值；前往法鼓山世界教育區，從心靈環保的角度思考個人與社會的關係，讓永續理念從環境保護延伸至文化傳承與身心關懷。

中國信託證券長期關注環境、社會及公司治理(ESG)議題，除持續舉辦企業永續活動，也透過電影包場支持台灣原創影視；也結合中國信託育樂資源，攜手中信特攻及中信飛牡蠣拍攝年度防詐影片，以多元行動實踐企業責任。

在金融服務方面，中國信託證券已連四度獲金管會公平待客原則績優券商前25%肯定，今年更獲得第一屆《工商時報》「2026臺灣金融友善卓越獎」證券業金獎、TCSA「台灣永續投資獎」企業議合銅級獎等，持續朝兼顧業務發展、客戶權益與永續責任的方向前進。中國信託證券表示，未來將持續以客戶需求為出發點，深化個人化內容與會員服務，透過數位平台串聯投資、生活與回饋體驗，打造兼具專業價值與生活溫度的金融服務生態圈。

中國信託 永續 海洋教育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠色茶文化創新為起點中華TJ台日文化經濟交流協會揭示國際健康永續年

王道銀行榮獲天下雜誌「天下永續公民獎」中堅企業組第二名 另獲「天下人才永續獎」中堅企業組第四名

南山人壽董、總領軍！7百名「藍尖兵」萬里翡翠灣淨灘、放流魚苗

群益金鼎證券攜手群益保經破解財富傳承難題 房產留子女不怕爭產

相關新聞

凱基銀行贊助TLPGA未來賽 以高球串起財管貴賓交流

從支持高球賽事、培育潛力選手，到進一步讓財管貴賓參與，凱基銀行持續延伸高球贊助的價值。凱基銀行冠名贊助「2026凱基銀行TLPGA未來賽」於15日圓滿落幕，16日接續於台豐高爾夫俱樂部舉辦「貴賓配對賽」，邀請38名台灣女子職業高爾夫選手與凱基銀行貴賓客戶同場揮桿，並由凱基銀行董事長楊文鈞擔任開球嘉賓。透過與職業球員切磋球技、貴賓間以球會友，讓共同興趣成為交流起點，自然拓展人脈與連結。

殖利率升破逾20年高位 富蘭克林：投資三招迎戰

2026年9月以來美國債券殖利率顯著上行，10年期與30年期公債殖利率突破2002年以來高位，也帶給債券投資部位極大壓力。對想在現階段持盈保泰的投資人來說，富蘭克林證券投顧建議採取投資三招來應對高檔利率環境的挑戰：股票分散；區域多元；核心部位以股債平衡取代純債券投資。

美國CPI公布引發波動 口袋證券：升息預期再成市場焦點

美國勞工統計局10月14日公布 9 月消費者物價指數（CPI），年增率達 3.7%，核心 CPI 年增率為 2.6%，雙雙高於市場預期，再度引發市場對通膨及聯準會利率政策的關注。口袋證券指出，數據公布後，美股期貨迅速出現反應，顯示重要經濟數據公布後，美股在正式開盤前便可能出現明顯波動。因應投資人對美股盤前交易的需求，口袋證券正式開放美股盤前交易，並推出圖形化下單功能，從交易時間與操作介面雙向升級，提升美股交易效率與操作彈性。

匯市最前線／台幣32~32.6元波動

新台幣上周五（16日）盤中一度貶破32.5元，終場收32.338元，貶值7.3分，周線連三黑。累計上周新台幣貶值4.63角、貶幅1.43%。展望本周，需留意外資進出對匯價的衝擊，匯銀預估新台幣在32~32.6元區間波動。

台新新光金力挺職棒味全龍

台新新光金控長期支持國內棒球運動，持續以實際行動力挺職棒味全龍隊。今年味全龍表現不俗，不僅勇奪上半季例行賽的冠軍，更以全年度戰績第一名的亮眼成績，順利晉級中華職棒總冠軍賽，並於昨（17）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，精采的龍象大戰點燃球迷熱情，加油聲不絕於耳。

壽險微型保單 達成率逾七成

金管會持續推動微型保險，壽險業積極響應。據壽險公會統計，2026年前八月整體微型保險保費收入明顯成長，年度目標達成率由7月底54.38%快速攀升至8月底73.34%，單月大增近19個百分點；其中，凱基人壽達成率133.77%、南山人壽達成率111.08%，兩家公司已提前超越全年目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。