中國信託證券實踐企業永續文化 帶領員工走進海洋教育場域

中國信託證券持續推動企業永續文化，由總經理林佳興帶領400名員工在企業永續日參訪國立海洋科技博物館，深入了解台灣海洋環境、海洋科技及生態保育議題，並透過分組活動結合自然環境、文化保存與身心關懷等多元主題，讓員工從實際體驗中認識永續。

國立海洋科技博物館為國家級環境教育場域，經改造再利用後，轉型為海洋教育與環境教育基地，展現土地永續利用的實踐成果。透過專業導覽，員工進一步認識潮境海灣生態、珊瑚保種及海洋復育等工作，從實地參訪了解海洋保育的重要性，深化對環境永續的認識。

林佳興表示，中國信託證券近年持續拓展業務，也積極將企業成長與社會責任相結合。今年延續對海洋永續的關注，希望透過企業永續日，讓員工不只認識海洋生態，更能從日常生活理解永續的意義，將永續理念融入企業文化，與員工共同為環境及社會的長遠發展盡一份心力。

除海洋生態教育，中國信託證券也安排多元主題活動，拓展員工對永續議題的認識。員工參訪通過ISO永續活動管理系統組織型認證的和平島公園，了解海蝕地形、特殊地質景觀及自然環境保育；走訪朱銘美術館感受藝術與文化保存的價值；前往法鼓山世界教育區，從心靈環保的角度思考個人與社會的關係，讓永續理念從環境保護延伸至文化傳承與身心關懷。

中國信託證券長期關注環境、社會及公司治理(ESG)議題，除持續舉辦企業永續活動，也透過電影包場支持台灣原創影視；也結合中國信託育樂資源，攜手中信特攻及中信飛牡蠣拍攝年度防詐影片，以多元行動實踐企業責任。

在金融服務方面，中國信託證券已連四度獲金管會公平待客原則績優券商前25%肯定，今年更獲得第一屆《工商時報》「2026臺灣金融友善卓越獎」證券業金獎、TCSA「台灣永續投資獎」企業議合銅級獎等，持續朝兼顧業務發展、客戶權益與永續責任的方向前進。中國信託證券表示，未來將持續以客戶需求為出發點，深化個人化內容與會員服務，透過數位平台串聯投資、生活與回饋體驗，打造兼具專業價值與生活溫度的金融服務生態圈。