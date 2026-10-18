快訊

搭飛機怕細菌？空服員曝機艙最乾淨位置 前後排都不是

桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

聽新聞
0:00 / 0:00

群益金鼎證券攜手群益保經破解財富傳承難題 房產留子女不怕爭產

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券與群益保經舉辦財富傳承交流會，群益保經董事長邱昭健（左五）、群益保經總經理周佩璇（右五）、群益保經資深協理顧京易（左一）、群益金鼎證券經紀部資深副總裁劉品辰（左四）共同合影。（群益金鼎證券/提供）
群益金鼎證券與群益保經舉辦財富傳承交流會，群益保經董事長邱昭健（左五）、群益保經總經理周佩璇（右五）、群益保經資深協理顧京易（左一）、群益金鼎證券經紀部資深副總裁劉品辰（左四）共同合影。（群益金鼎證券/提供）

資產留得好，更要傳得漂亮。內政部統計顯示，2025年全台建物繼承登記達7萬8,324棟，創近十年新高，占整體建物移轉比重17.4%，亦為歷年最高。當家庭資產從房產延伸至股票、保單，財富傳承已不只是「留下多少」，更要思考如何公平分配、準備所需資金，以及既有資產配置是否符合家庭不同階段需求。

群益保經10月14日於台中長榮桂冠酒店舉辦「傳承－守護現在・傳承未來」財富傳承交流會，結合群益金鼎證券金融專業，由群益保經總經理周佩璇與保險領域專業團隊共同分享，透過生活化情境及實務案例，帶領客戶從「累積財富」進一步思考「如何守住財富、如何順利傳承」，提前盤點家庭資產與未來規劃需求。

這次交流會以「財富傳承的藝術與算術」為主軸，聚焦家庭傳承常見的三大難題：包括房產價值差異造成的分配問題、資產增值後的傳承資金準備，以及既有保單與現階段家庭需求的落差。針對不同資產特性，活動進一步從資產平衡、預留稅源及保單活化等面向分享規劃思維，例如透過不同資產搭配增加分配彈性、提前盤點資金需求，並重新檢視既有保障，為未來傳承預留更多規劃空間。

周佩璇表示，財富傳承不是單純把資產「分一分」，而是一項需要提早思考的長期財務規劃。每個家庭的資產結構與傳承期待皆不同，若能及早盤點房產、金融資產、保險保障及資金需求，更有助於在資產保全、資金流動性與世代傳承間找到適合的安排。

這次財富傳承交流會也呼應群益金鼎證券推動深化社會信任與金融回饋的方向，持續依客戶不同人生階段深化分眾金融教育與專業服務。從青年理財、家庭資產累積、退休規劃一路延伸至財富傳承，透過貼近日常生活情境的金融知識，讓金融服務不只停留在投資交易，更能陪伴客戶面對人生各階段的重要財務需求。

群益金鼎證券與群益保經表示，財富傳承沒有單一標準答案，越早了解自身需求、盤點家庭資產，就越能保留更多規劃空間。未來將持續整合金融與保險專業資源，透過主題交流、金融教育與專業服務，陪伴客戶從財富累積、資產保全一路走向世代傳承，實踐「守護現在、傳承未來」。

群益金鼎證券表示，有財富管理及傳承規劃需求，可至群益保經官網「專人服務」專區留下聯絡資訊，網址為：https://www.capitalins.com.tw/web/#/contact。

群益 傳承 財富

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

資產持續累積、退休準備不中斷！中國信託銀行信託資產移轉服務，接軌安心未來

專家教你保／三步驟「以息養險」 樂活人生

南山人壽、南山產物連五年躋身公平待客評核前25% 聚焦四大議題打造友善包容金融服務

人生勝利組！3生肖富貴長壽命 屬馬人脈帶財、屬雞家運興旺

相關新聞

凱基銀行贊助TLPGA未來賽 以高球串起財管貴賓交流

從支持高球賽事、培育潛力選手，到進一步讓財管貴賓參與，凱基銀行持續延伸高球贊助的價值。凱基銀行冠名贊助「2026凱基銀行TLPGA未來賽」於15日圓滿落幕，16日接續於台豐高爾夫俱樂部舉辦「貴賓配對賽」，邀請38名台灣女子職業高爾夫選手與凱基銀行貴賓客戶同場揮桿，並由凱基銀行董事長楊文鈞擔任開球嘉賓。透過與職業球員切磋球技、貴賓間以球會友，讓共同興趣成為交流起點，自然拓展人脈與連結。

殖利率升破逾20年高位 富蘭克林：投資三招迎戰

2026年9月以來美國債券殖利率顯著上行，10年期與30年期公債殖利率突破2002年以來高位，也帶給債券投資部位極大壓力。對想在現階段持盈保泰的投資人來說，富蘭克林證券投顧建議採取投資三招來應對高檔利率環境的挑戰：股票分散；區域多元；核心部位以股債平衡取代純債券投資。

美國CPI公布引發波動 口袋證券：升息預期再成市場焦點

美國勞工統計局10月14日公布 9 月消費者物價指數（CPI），年增率達 3.7%，核心 CPI 年增率為 2.6%，雙雙高於市場預期，再度引發市場對通膨及聯準會利率政策的關注。口袋證券指出，數據公布後，美股期貨迅速出現反應，顯示重要經濟數據公布後，美股在正式開盤前便可能出現明顯波動。因應投資人對美股盤前交易的需求，口袋證券正式開放美股盤前交易，並推出圖形化下單功能，從交易時間與操作介面雙向升級，提升美股交易效率與操作彈性。

匯市最前線／台幣32~32.6元波動

新台幣上周五（16日）盤中一度貶破32.5元，終場收32.338元，貶值7.3分，周線連三黑。累計上周新台幣貶值4.63角、貶幅1.43%。展望本周，需留意外資進出對匯價的衝擊，匯銀預估新台幣在32~32.6元區間波動。

台新新光金力挺職棒味全龍

台新新光金控長期支持國內棒球運動，持續以實際行動力挺職棒味全龍隊。今年味全龍表現不俗，不僅勇奪上半季例行賽的冠軍，更以全年度戰績第一名的亮眼成績，順利晉級中華職棒總冠軍賽，並於昨（17）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，精采的龍象大戰點燃球迷熱情，加油聲不絕於耳。

壽險微型保單 達成率逾七成

金管會持續推動微型保險，壽險業積極響應。據壽險公會統計，2026年前八月整體微型保險保費收入明顯成長，年度目標達成率由7月底54.38%快速攀升至8月底73.34%，單月大增近19個百分點；其中，凱基人壽達成率133.77%、南山人壽達成率111.08%，兩家公司已提前超越全年目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。