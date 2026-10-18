群益金鼎證券攜手群益保經破解財富傳承難題 房產留子女不怕爭產

資產留得好，更要傳得漂亮。內政部統計顯示，2025年全台建物繼承登記達7萬8,324棟，創近十年新高，占整體建物移轉比重17.4%，亦為歷年最高。當家庭資產從房產延伸至股票、保單，財富傳承已不只是「留下多少」，更要思考如何公平分配、準備所需資金，以及既有資產配置是否符合家庭不同階段需求。

群益保經10月14日於台中長榮桂冠酒店舉辦「傳承－守護現在・傳承未來」財富傳承交流會，結合群益金鼎證券金融專業，由群益保經總經理周佩璇與保險領域專業團隊共同分享，透過生活化情境及實務案例，帶領客戶從「累積財富」進一步思考「如何守住財富、如何順利傳承」，提前盤點家庭資產與未來規劃需求。

這次交流會以「財富傳承的藝術與算術」為主軸，聚焦家庭傳承常見的三大難題：包括房產價值差異造成的分配問題、資產增值後的傳承資金準備，以及既有保單與現階段家庭需求的落差。針對不同資產特性，活動進一步從資產平衡、預留稅源及保單活化等面向分享規劃思維，例如透過不同資產搭配增加分配彈性、提前盤點資金需求，並重新檢視既有保障，為未來傳承預留更多規劃空間。

周佩璇表示，財富傳承不是單純把資產「分一分」，而是一項需要提早思考的長期財務規劃。每個家庭的資產結構與傳承期待皆不同，若能及早盤點房產、金融資產、保險保障及資金需求，更有助於在資產保全、資金流動性與世代傳承間找到適合的安排。

這次財富傳承交流會也呼應群益金鼎證券推動深化社會信任與金融回饋的方向，持續依客戶不同人生階段深化分眾金融教育與專業服務。從青年理財、家庭資產累積、退休規劃一路延伸至財富傳承，透過貼近日常生活情境的金融知識，讓金融服務不只停留在投資交易，更能陪伴客戶面對人生各階段的重要財務需求。

群益金鼎證券與群益保經表示，財富傳承沒有單一標準答案，越早了解自身需求、盤點家庭資產，就越能保留更多規劃空間。未來將持續整合金融與保險專業資源，透過主題交流、金融教育與專業服務，陪伴客戶從財富累積、資產保全一路走向世代傳承，實踐「守護現在、傳承未來」。

群益金鼎證券表示，有財富管理及傳承規劃需求，可至群益保經官網「專人服務」專區留下聯絡資訊，網址為：https://www.capitalins.com.tw/web/#/contact。