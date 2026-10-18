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國銀外幣存款8月底破17.5兆元 續創新高
金管會統計顯示，本國銀行截至今年8月底外幣存款餘額達新台幣17兆518億元，續創歷史新高，月增1068億元，累計前8月外幣存款增額達1.6兆元；國銀外幣存款「兆元俱樂部」依然是6家業者，中信銀行以1.77兆元居冠。
金管會表示，截至8月底本國銀行外匯存款餘額為17兆518億元，續創歷史新高，月增1068億元，主因法人客戶營收（如貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等）入帳、海外投資款匯回、資金調度需要等因素帶動，不過，受到美元貶值影響，抵消部分增額。
根據金管會資料，國銀外幣存款8月底的「兆元俱樂部」一樣是6家業者，第一名仍為中信銀以1兆7752億元穩居寶座，兆豐銀行以1兆4473億元居第二名，玉山銀行則以1兆3424億元超車台北富邦銀行的1兆3017億元成為第三名，雙方差距407億元，再來是台灣銀行1兆2903億元居第五名，第一銀行以1兆2276億元居第六名。
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