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AI投資疑慮升溫與美債殖利率回落 美元短線支撐轉弱

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

AI企業債務風險引發市場疑慮，賣壓從科技股擴散至信用市場，帶動資金轉向美國公債，推升全球債市，也使美債殖利率回落。國銀分析，儘管美國9月生產者物價指數（PPI）月增1.3%、年增6.3%，均高於前月，通膨壓力仍可能支撐聯準會維持緊縮政策，但AI投資可持續性的疑慮升高，抵銷部分美元利多，短線走勢仍須觀察市場風險情緒及聯準會利率政策變化。

國銀指出，美國9月PPI月增1.3%，高於8月的0.5%；年增率則從8月的5.6%升至6.3%，反映能源成本上升及價格壓力擴大，市場因此提高對聯準會進一步升息的預期。不過，近期AI相關資產遭到拋售，並引發對企業債務及投資回報的擔憂，資金轉向美債避險，帶動殖利率下滑，削弱利差因素對美元的支撐。

國銀認為，聯準會後續政策仍將受到通膨數據牽動，12月升息仍是其基本情境；技術面上，美元指數已自超買區回落，短線須留意風險情緒變化及利率預期重新定價，美元走勢可能受到牽制。

歐元方面，在美元走弱帶動下，歐元兌美元短期止貶。歐洲央行官員對後續利率政策看法不一，部分官員認為金融條件收緊可能降低進一步升息的必要性，也有官員指出通膨風險仍支持緊縮政策，並未排除提前升息的可能，可能進一步帶動歐元兌美元的支撐，後續仍須留意歐洲通膨、利率決策，以及法國公債風險對市場的影響。

美債殖利率 通膨 美元指數

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