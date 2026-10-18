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殖利率升破逾20年高位 富蘭克林：投資三招迎戰

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年9月以來美國債券殖利率顯著上行，10年期與30年期公債殖利率突破2002年以來高位，也帶給債券投資部位極大壓力。對想在現階段持盈保泰的投資人來說，富蘭克林證券投顧建議採取投資三招來應對高檔利率環境的挑戰：股票分散；區域多元；核心部位以股債平衡取代純債券投資。

富蘭克林證券投顧指出，美債殖利率上行趨勢受到油價高漲、通膨黏著、龐大赤字與AI巨量發債等多重結構因素影響，今年來債市表現相對受壓。但若觀察主要指數表現，新興債市表現領先美國債券，尤其是新興當地債，凸顯其體質歷經多年調整，較高殖利率與漲升潛力的優勢。此外，全球股市受惠強勁獲利基本面，甚至日本、新興股市等非美市場今年來表現更為突出，也顯示不僅股票的產業與風格出現輪動趨勢，區域分散配置與適度提升非美資產比重也相當重要。此外，保守穩健型投資人應可跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以全球平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金經理人何英信表示，全球成長與通膨前景仍受美伊衝突影響而面臨不確定性，IMF年中雖小幅下修2026年全球成長預期並預估前景分化，一方面地緣衝突對石油進口國及脆弱經濟體形成壓力，但AI需求則支撐已深度融入全球科技供應鏈的國家。整體而言，IMF仍預期新興市場成長將快於成熟市場，儘管能源推升整體通膨，但核心通膨在多數國家有望維持相對穩定。

何英信指出，金融市場價格目前已反映，美國、歐元區及日本在2026年剩餘時間內仍可能升息。新興市場部分國家已開始升息，而多數其他國家似乎已接近或達到降息循環尾聲，僅有少數例外。儘管全球財政前景仍是結構型隱憂，核心成熟市場尤為明顯，部分新興市場債務指標亦有所惡化，但多數國家債務占GDP比重遠低於成熟市場，凸顯其體質改善優勢。

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金原季配股份級別將正式於2026年11月12日轉型為月配股份級別，更適合每月有現金流需求且訴求全球配置，穩健平衡的投資人。該基金非美市場配置比重較高，目前有超過六成布局在非美區域，股票部位以歐美優質龍頭股為主，債券則側重全球政府債，約有兩成新興債部位，廣泛掌握非美貨幣升值機會。而在產業配置也相對分散與聚焦多元機會，不侷限美股與科技題材，可謂一檔基金就可直擊全球股、債、匯市投資契機。

主要股債市場表現。(資料來源：彭博資訊)
主要股債市場表現。(資料來源：彭博資訊)

殖利率 富蘭克林 債券

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