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美國CPI公布引發波動 口袋證券：升息預期再成市場焦點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
口袋證券「美股圖形化下單」功能，以更符合手機觸控特性的視覺化操作方式，讓手機看盤下單更直覺、便利。（口袋證券／提供）
口袋證券「美股圖形化下單」功能，以更符合手機觸控特性的視覺化操作方式，讓手機看盤下單更直覺、便利。（口袋證券／提供）

美國勞工統計局10月14日公布 9 月消費者物價指數（CPI），年增率達 3.7%，核心 CPI 年增率為 2.6%，雙雙高於市場預期，再度引發市場對通膨及聯準會利率政策的關注。口袋證券指出，數據公布後，美股期貨迅速出現反應，顯示重要經濟數據公布後，美股在正式開盤前便可能出現明顯波動。因應投資人對美股盤前交易的需求，口袋證券正式開放美股盤前交易，並推出圖形化下單功能，從交易時間與操作介面雙向升級，提升美股交易效率與操作彈性。

美國9月CPI數據公布當晚（10/14），美股個股盤前走勢呈現分歧，輝達（NVDA）下跌 1.39%、超微（AMD）下跌 2.62%、美國銀行（BAC）下跌 7.39%、惠普企業（HPE）下跌 6.41%，貝萊德（BLK）則上漲 2.09%。口袋證券指出，除了總體經濟數據，企業財報與個別公司消息同樣可能影響盤前行情，美國銀行受到季度財報影響，惠普企業遭券商調降投資評等，貝萊德則公布優於預期的財報。由於 CPI、非農就業報告及部分企業財報經常在美股正常交易時段開始前發布，盤前行情也成為投資人觀察市場對重要消息反應的管道。

口袋證券已開放美股盤前交易，將交易起點提前至台灣時間夏令16：00、冬令17：00，結合一般交易時段，每個美股交易日最長可交易12小時，讓投資人面對重大經濟數據、企業財報及市場消息時，不必等待正式開盤，即可依自身需求進行交易，提升操作彈性與即時性。

口袋證券補充，不僅開放美股盤前交易，也提供「美股圖形化下單」功能，讓手機看盤下單更直覺、便利。考量手機螢幕空間有限，圖形化下單將交易功能整合於K線圖介面，投資人可直接設定買賣價格與股數，並以「點選」、「拖曳」等觸控操作快速調整委託價格、修改股數或取消委託，以更符合手機觸控特性的視覺化操作方式，簡化看盤、下單及委託管理流程，提升行動交易的操作效率與便利性。

口袋證券提醒，美股盤前交易與一般交易時段的市場環境有所不同，盤前可能因成交量及流動性較低，出現買賣價差較大、價格波動較明顯等情況。此外，個股盤前行情也可能受到企業財報、分析師評等及產業消息等多重因素影響，不宜將股價漲跌全數歸因於CPI等單一經濟數據。投資人使用相關功能前，應充分了解交易規則及委託可能無法成交的風險，並依自身投資需求及風險承受能力審慎操作。

升息 CPI 美國

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