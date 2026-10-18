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失智風險增 壽險業規劃保單共管人機制

中央社／ 台北18日電

全台高齡失智者約40萬人，隨著失智症人口增加，壽險業者近年推出失智症專屬保單提供保障，也有壽險業規劃推出「保單共管人機制」，在保戶意識清楚時預先指定共管人，萬一失智後，共管人可查詢保單資訊與申請理賠，預計今年底前上路。

台灣邁入超高齡社會，衛福部表示，根據流行病學調查，目前年輕失智者每年約有1萬人，高齡失智者約為40萬人。隨著失智症人口增加，若發生失智，個人忘記買過相關保單的理賠難題也因此浮現。

國泰人壽透露規劃推出保單共管人機制，概念上是讓保戶在意識清楚時先指定一個人擔任「保單共管人」，共管人被指定時也會收到相關通知，若保戶後續身體狀況有變化，共管人也可通知保險公司。

國壽初步規劃共管人比照目前防詐「指定聯絡人」機制，共管人限二等親以內，若後續不幸失智，共管人可查閱保單、申請理賠，但不能做保單變更、解約保單等，保單的理賠金額還是進入本人帳戶，預期今年底前推出共管人機制。

國壽目前6張保單在被保險人符合約定的認知功能障礙或失智相關條件時，可提供保險給付或啟動長期照顧保障，除了基本款長照險外，也有如睛智守護特定疾病定期保險（睛智守護），聚焦高齡化過程中的健康退化與失智風險，把保障延伸到認知功能障礙初期。

壽險業者近年也推出失智症專屬保單提供保障。南山人壽提供8張長照商品，保障範圍除涵蓋因生理功能障礙所產生的長期照顧需求外，也包含失智症所造成認知功能退化的長照需求。

隨著大眾對失智議題的關注日益提升，南山人壽也推出專屬失智險南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA），針對涵蓋輕度及中重度失智症的一次性給付保障，協助因應罹病初期可能面臨的居家環境改造，以及家人因照顧需求而產生的薪資損失等經濟負擔。

台灣人壽目前提供失智相關保單合計14張保單，其中包含失智專屬保單3張，以及重大傷病、特定傷病及長期照顧保險共11張。

在失智專屬商品方面，台壽推出的新溢起健智、全心全憶及憶心溢意等商品，新溢起健智結合失智風險檢測服務，協助民眾及早了解失智風險，並提供失智症、腦部重大傷病與相關手術保障；全心全憶及憶心溢意則將保障範圍延伸至輕度失智階段，符合條件即可申請相關保險給付，隨病程進展至中重度失智階段，也提供一次給付與分期給付等機制。

台灣人壽近年強化康養專家團隊，新培訓近120名保險顧問成為跨領域的健康樂活規劃師，因應長壽失智風險，今年也首度納入「失智預防」課程，強化風險管理與健康促進職能。台壽也鼓勵業務員考取家庭照護執照，讓保戶了解如何照顧家中的失智者。

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