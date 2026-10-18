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公股投信四合一邁步 拚10月22日董事會通過

中央社／ 台北18日電

第一金投信、兆豐投信、華南永昌投信、合作金庫投信「四合一」整併邁步，各金控將於10月22日同步召開董事會，通過相關合併案，擬以持股比重過半的第一金投信為存續公司，再向金管會、公平會等主管機關送件申請。

財政部長莊翠雲14日於立法院財政委員會首度證實，第一金投信、兆豐投信、華南永昌投信、合作金庫投信先前已完成盡職查核、合併換股比率協議等討論，也與員工充分溝通並取得共識。

公股金控人士指出，該案是首件由財政部主導的公股金控子公司合併案，財政部一定會希望未來第一金投信有比較好的成績及績效，接下來大家都要努力。

這名人士說明，如果只是拿現在的基金規模、賺現在的錢，經營績效不可能會提高多少，關鍵仍在於明年市場情形、推出哪些好的產品，加上現有4家公司的通路共同協助經銷。

根據投信投顧公會基金統計月報，截至今年8月，第一金投信、兆豐投信、華南永昌投信、合作金庫投信的基金規模市占率分別為1.04%、0.74%、0.32%、0.28%，基金規模合計約新台幣3903.66億元，基金數量共99檔，占市場整體約9%。

公股金控人士表示，合併後第一金投信的規模排名將前進至12名，雖然距離擠進「前段班」仍有不小差距，但仍正面看待合併，可望帶來經濟規模效益等綜效，「這種東西你沒經濟規模的時候，是會很累的」。

莊翠雲說，合併只是第一步，未來還要提升第一金投信的經營能力，進行策略性的運用，包括有效運用原本4家公司的通路。

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