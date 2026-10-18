「包包拎了就可入住」壽險業砸重金卡位養生宅商機

壽險業為打造營運新動能，紛紛將目光投向「銀髮樂齡」商機，積極於全台大舉布局。其中，台灣人壽布局最為廣泛，已陸續在台南、台中與高雄籌設健康宅；凱基人壽今年則砸下百億元，成功拿下台北市信義區陸保廠C區基地設定地上權標案，為其進軍康養住宅市場打響第一炮。

隨著台灣進入超高齡社會，長壽經濟成為保險業服務轉型的重要市場，近年壽險業規劃健康生態圈的腳步明顯加快。

台灣人壽2025年8月成立子公司中國信託樂活，專攻健康樂齡服務，並攜手日本東急不動產，打造創新養生村模式。

台灣人壽董事長許舒博表示，台壽在台灣北中南規劃養生村據點，目前首案規劃在台南中信科大打造校園養生村，瞄準軍公教退休族，預計建置100間房間，每月租金約新台幣4萬元便可「拎著包包入住」，不限保戶、不需收入證明，內部設施包括學校、超市、體育館與菜園等，50歲以上入住者可聽課達到終身學習、寓教於樂的效果。

台壽也規劃在高雄澄清湖畔、以及台中的台灣超巨蛋附近設養生村，兩地都具備醫療便利性，走路就可到醫院，也持續尋找北部據點。台壽表示，理想上未來也在思考住戶能否北中南輪流住宿，不一定綁在一個養生村而已。

凱基人壽也宣布進軍大健康市場，凱基人壽今年初在台北市最精華的信義區取得陸保廠4815坪的地上權案，團隊也特別赴日本等多國考察，規劃打造旗艦型康養住宅，預計建造期間6年左右，並串聯保險、健康管理與康養服務，目前建築規劃中，尚無具體的房間數目規劃。

凱基人壽表示，相較傳統養生住宅多位在郊區，健康住宅強調「近鄰照護」，讓長者與住戶不用離家太遠，就可享有照顧服務。康養生態布局只是開端，未來持續在全台打造優質康養住宅。

至於養生村如何與保單結合，壽險業界多認為，國外作法來看，有些當作保證入住權、或是優先入住權，作法不同，要看保單怎麼設計。也有業者認為，可能透過老後保單提供每月給付方式，以此入住養生村。

此外，新光人壽則在新北市新板特區打造全齡適居月租型酒店式公寓，新光新板傑仕堡倡導全齡共居、自主活力的生活型態，入住者需身體健康且能生活自理；75歲以上長者透過面談及健康檢查，確保住戶居住安全。費用約每月為7萬元到9萬8000元起，實際價格視房型與提供服務而定。

至於未來規劃，新壽表示，持續關注高齡化長者居住及保險商品需求，持續推出長照保單並評估區位優越的土地進行樂齡宅投資。