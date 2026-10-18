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離岸風電出包 九大行庫聯貸踩雷

聯合報／ 記者朱漢崙陳儷方／台北報導

多家大型銀行踩雷「泛森崴能源」（包括富崴）授信案，九大公股行庫無一倖免。知情人士指出，財政部已與經濟部交涉，台電董事長曾文生也已親自出面和銀行團開會，銀行團希望已經融資的機器設備墊付款，可以獲得台電撥款清償。不過，台電經考量後表示，在目前機制下，「要求台電將款項撥給債權銀行有一定的困難」。

富崴能源二○二○年承攬台電二期離岸風電工程，但因遭遇新冠疫情、俄烏戰爭，原料、運費及海事作業成本全都翻倍，重金投資打造的工作船，交船延遲並拖累工程進度，加上富崴與台電雙方對追加預算及工期展延無法達成共識，富崴因工程沒做完，履約保證金、工程保留款、未完工工程款共一○六億元，目前都還扣在台電手上。

銀行盼拿保證金清償

富崴因資金周轉失靈、資不抵債，九月廿九日董事會已通過向法院聲請破產提案，這也讓債權銀行坐不住了，找台電幫忙，希望能把富崴當初繳交的保證金留給銀行償還代墊款，而不要還給富崴。

當初，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、兆豐銀行、台灣企銀、中國輸出入銀行等九大公股行庫，因為支持政府的離岸風電政策，尤其是離岸風電國產化政策，因此每一家都有森崴或是富崴的部位，現在反而成為重災區。

知情人士指出，大型行庫董總已向財政部匯報此事，大型行庫基於支持離岸風電國產化政策而加入聯貸案，現在卻因為政府政策轉彎成為犧牲品。倘若這個案子沒有善了，未來公股行庫恐怕不敢再參加離岸風電的政策融資。

尤其，經濟部現在還要繼續推動離岸風電三之三、三之四期工程，有了這一次慘痛經驗，未來離岸風電若再有別的新政策，不管是公股行庫或是民營銀行恐怕都會打退堂鼓。

台電回應撥款有困難

財政部已與經濟部協商，要求重視此事的嚴重性，據了解，經濟部指示曾文生與銀行團碰面。

知情人士透露，曾文生兩周前已首度出面和目前聯貸金額部位最大，餘額六十五億元的富崴聯貸銀行團碰面，管理銀行包括中信銀、多家大型公股銀行都有參與，銀行一致要求台電把森崴、富崴的保證金，拿出來還銀行購買機器設備的代墊款。曾文生當場僅表示，內部會去研究解決的方式。

台電昨日說明，履約保證金的發還，須符合一定法律要件，富崴所繳交用於擔保工程完工的履約保證金，因目前工程尚未完工，還未符合發還條件；後續須待工程完工、驗收合格，並針對逾期違約金及其他應由富崴承擔的款項，進行結算抵銷後，才能計算出履約保證金有無結餘、可否發還。在目前機制下，要求台電將款項撥給債權銀行有一定的困難。　

離岸風電 台電 財政部 曾文生

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