快訊

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金力挺職棒味全龍

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台新新光金副董事長暨新光人壽董事長魏寶生、台新投信董事長賴昭吟、台新證券董事長陳俊宏、台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如（由左至右），共同出席中華職棒總冠軍賽，為味全龍隊加油。台新金／提供
台新新光金副董事長暨新光人壽董事長魏寶生、台新投信董事長賴昭吟、台新證券董事長陳俊宏、台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如（由左至右），共同出席中華職棒總冠軍賽，為味全龍隊加油。台新金／提供

台新新光金控（2887）長期支持國內棒球運動，持續以實際行動力挺職棒味全龍隊。今年味全龍表現不俗，不僅勇奪上半季例行賽的冠軍，更以全年度戰績第一名的亮眼成績，順利晉級中華職棒總冠軍賽，並於昨（17）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，精采的龍象大戰點燃球迷熱情，加油聲不絕於耳。

台新新光金控展現集團力挺味全龍，金控及旗下子公司多位高階主管，包括台新新光金控副董事長暨新光人壽董事長魏寶生、台新證券董事長陳俊宏、台新投信董事長賴昭吟及台新銀行法金執行長陳柏如等，都親自到場為味全龍加油助陣，祝福球隊能在總冠軍賽勇奪職棒冠軍。

魏寶生表示，台新新光金控長期關注國內棒球運動發展，今年更進一步整合集團資源，擴大對職棒的支持，由台新新光金控攜手台新銀行、新光人壽、台新證券、台新投信等子公司，共同贊助味全龍隊，為球隊挹注更多的支持能量。

今年賽季期間，也與球隊舉辦「台新新光金控 魔女的盛宴DB Show」、「新光亞洲音樂祭」等主題活動，獲得球迷熱烈回響，不僅增添賽事話題與觀賽樂趣，也為球隊營造熱絡的主場氣氛，同時也注入更多的亮點。

除支持棒球運動外，台新新光金控也積極投入資源支持多項體育項目，特別是剛落幕的名古屋亞運，台新新光金控所支持的空手道好手石政中、田欣兒、洪芷暄，及高球好手錢珮芸都展現優異的表現，紛紛拿下獎牌為台灣爭光。

此外，在籃球運動上，集團旗下職業籃球隊「臺北台新戰神」今年積極補強陣容，迎來同為亞運國手的林庭謙助陣，將在台灣職籃（TPBL）新賽季中力拚隊史首冠。

台新新光金控秉持「認真、創新、永續」的企業精神，深耕體育推廣，除棒球及籃球外，也投入大量資源支持空手道、女子高球、女子路跑、街舞、電競、跆拳道等多元領域，成為選手堅強的後盾。

魏寶生強調，台新新光金控將積極落實企業社會責任，並透過多元資源挹注的實際行動持續支持國內體育發展，期待成就更多的台灣之光。

味全龍 台新新光金 味全 職棒 金控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運／贊助選手勇奪3銅 台新新光頒贈「入選嘉勉金、奪牌獎勵金」217萬元

台新、元富投顧合併 量能升級

中信集團深耕體育公益 擦亮棒球之都

中華電信連六年冠名贊助2026 CPBL 台灣大賽 邀全台球迷熱血應援！

相關新聞

匯市最前線／台幣32~32.6元波動

新台幣上周五（16日）盤中一度貶破32.5元，終場收32.338元，貶值7.3分，周線連三黑。累計上周新台幣貶值4.63角、貶幅1.43%。展望本周，需留意外資進出對匯價的衝擊，匯銀預估新台幣在32~32.6元區間波動。

台新新光金力挺職棒味全龍

台新新光金控長期支持國內棒球運動，持續以實際行動力挺職棒味全龍隊。今年味全龍表現不俗，不僅勇奪上半季例行賽的冠軍，更以全年度戰績第一名的亮眼成績，順利晉級中華職棒總冠軍賽，並於昨（17）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，精采的龍象大戰點燃球迷熱情，加油聲不絕於耳。

壽險微型保單 達成率逾七成

金管會持續推動微型保險，壽險業積極響應。據壽險公會統計，2026年前八月整體微型保險保費收入明顯成長，年度目標達成率由7月底54.38%快速攀升至8月底73.34%，單月大增近19個百分點；其中，凱基人壽達成率133.77%、南山人壽達成率111.08%，兩家公司已提前超越全年目標。

保險小百科／救災志工保險 注意相關權益

為提供「鏟子超人」等自發性救災臨時志工保險保障，金管會已請產、壽險公會建置「執行災害防救業務志工團體保險運作機制」，即日起遇有重大災害發生時，經中央政府指定機關或地方政府如有投保需求，即可聯繫產、壽險公會設置專責聯絡窗口啟動機制。

小額終老保單 女性最捧場

台灣邁入超高齡社會，小額終老保險持續成為高齡族群補足基本保障的重要工具。據金管會報告統計，截至2026年6月底，小額終老保險有效契約達134萬2,146件，較去年同期124萬825件增加10萬1,321件、年增8.17%；其中女性被保險人占59.63%，明顯高於男性40.37%，顯示女性對小額終老保險需求相對較高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。