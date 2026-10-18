台新新光金力挺職棒味全龍

台新新光金控（2887）長期支持國內棒球運動，持續以實際行動力挺職棒味全龍隊。今年味全龍表現不俗，不僅勇奪上半季例行賽的冠軍，更以全年度戰績第一名的亮眼成績，順利晉級中華職棒總冠軍賽，並於昨（17）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，精采的龍象大戰點燃球迷熱情，加油聲不絕於耳。

台新新光金控展現集團力挺味全龍，金控及旗下子公司多位高階主管，包括台新新光金控副董事長暨新光人壽董事長魏寶生、台新證券董事長陳俊宏、台新投信董事長賴昭吟及台新銀行法金執行長陳柏如等，都親自到場為味全龍加油助陣，祝福球隊能在總冠軍賽勇奪職棒冠軍。

魏寶生表示，台新新光金控長期關注國內棒球運動發展，今年更進一步整合集團資源，擴大對職棒的支持，由台新新光金控攜手台新銀行、新光人壽、台新證券、台新投信等子公司，共同贊助味全龍隊，為球隊挹注更多的支持能量。

今年賽季期間，也與球隊舉辦「台新新光金控 魔女的盛宴DB Show」、「新光亞洲音樂祭」等主題活動，獲得球迷熱烈回響，不僅增添賽事話題與觀賽樂趣，也為球隊營造熱絡的主場氣氛，同時也注入更多的亮點。

除支持棒球運動外，台新新光金控也積極投入資源支持多項體育項目，特別是剛落幕的名古屋亞運，台新新光金控所支持的空手道好手石政中、田欣兒、洪芷暄，及高球好手錢珮芸都展現優異的表現，紛紛拿下獎牌為台灣爭光。

此外，在籃球運動上，集團旗下職業籃球隊「臺北台新戰神」今年積極補強陣容，迎來同為亞運國手的林庭謙助陣，將在台灣職籃（TPBL）新賽季中力拚隊史首冠。

台新新光金控秉持「認真、創新、永續」的企業精神，深耕體育推廣，除棒球及籃球外，也投入大量資源支持空手道、女子高球、女子路跑、街舞、電競、跆拳道等多元領域，成為選手堅強的後盾。

魏寶生強調，台新新光金控將積極落實企業社會責任，並透過多元資源挹注的實際行動持續支持國內體育發展，期待成就更多的台灣之光。