保險小百科／救災志工保險 注意相關權益

為提供「鏟子超人」等自發性救災臨時志工保險保障，金管會已請產、壽險公會建置「執行災害防救業務志工團體保險運作機制」，即日起遇有重大災害發生時，經中央政府指定機關或地方政府如有投保需求，即可聯繫產、壽險公會設置專責聯絡窗口啟動機制。

該機制運作重點如下：要保單位：中央政府指定機關或地方政府。

被保險人：各級政府災害應變中心、前進指揮所、前進協調所或要保單位所招募志工，承保年齡為滿18足歲至80歲（非屬「志願服務法」及「災害防救法」規範者）。

保障範圍及保障期間：被保險人因意外傷害事故所致身故或失能，保障期間涵蓋志工服務時間及往返志工服務地點交通期間，保險金額設定為100萬元。