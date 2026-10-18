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小額終老保單 女性最捧場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台灣邁入超高齡社會，小額終老保險持續成為高齡族群補足基本保障的重要工具。據金管會報告統計，截至2026年6月底，小額終老保險有效契約達134萬2,146件，較去年同期124萬825件增加10萬1,321件、年增8.17%；其中女性被保險人占59.63%，明顯高於男性40.37%，顯示女性對小額終老保險需求相對較高。

進一步觀察投保結構，在134萬餘件有效契約中，要保人與被保險人為同一人的案件達98萬3,619件，占整體73.29%；若只觀察這類「自己幫自己投保」案件，女性占比更進一步升至63.67%，男性僅36.33%。報告指出，可能與女性平均壽命較長、對長期保障規劃關注程度較高有關。

從年齡來看，小額終老保險主力客群明顯集中在60至69歲，男性被保險人中，該年齡層占19.89%，女性則占26.57%；若限縮至要保人與被保險人為同一人的案件，60至69歲男性占比進一步提高至22.55%，女性更達29%。主要與小額終老保險具有原則免體檢、無次標準體費率及保費較傳統壽險低廉等特性有關，降低高齡族群投保門檻。

六都中，以有效契約件數來看，新北市最多，男性8萬462件、女性14萬5,619件；但若以有效契約件數占各市人口比率觀察，則由高雄市7.79%居六都之冠，台南市7.18%居次，台北市僅4.01%最低。

展望未來，台灣已邁入超高齡社會，如何透過保險補足民眾基本保障，成為重要課題。為讓民眾更容易接觸、購買保障型商品，壽險公會近年持續推動數位服務，包括建置「保障型保險商品平台」、在LINE官方帳號設立小額終老保險專區，並透過網路影音加強宣導，希望降低不同地區取得保險服務的落差，也讓年輕族群及偏鄉居民更了解小額終老保險，進一步擴大基本保障覆蓋範圍，落實普惠金融。

保單 女性 高齡族群

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