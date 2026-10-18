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壽險微型保單 達成率逾七成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

金管會持續推動微型保險壽險業積極響應。據壽險公會統計，2026年前八月整體微型保險保費收入明顯成長，年度目標達成率由7月底54.38%快速攀升至8月底73.34%，單月大增近19個百分點；其中，凱基人壽達成率133.77%、南山人壽達成率111.08%，兩家公司已提前超越全年目標。

壽險公會統計，目前共有15家壽險公司開辦微型保險，2026年度微型保險保費目標合計1.35億元，截至8月底累計保費收入9,917.9萬元，整體達成率73.34%。有效契約人數則達78萬8,622人、有效契約3萬7,401件，總保額達2,309.2億元，持續擴大弱勢及特定身分族群的基本保障。

若以年度保費目標達成率觀察，凱基人壽前八月微型保險保費收入1,275.4萬元，達成率133.77%居冠；南山人壽保費收入2,347.1萬元、達成率111.08%居次，兩家公司均已提前達標。中華郵政達成率95.04%、元大人壽87.79%、富邦人壽85.35%、台灣人壽83.48%、全球人壽77.90%緊追在後。

若以有效契約承保人數觀察，國泰人壽以17萬8,648人居第一，約占整體人數22.7%；南山人壽11萬7,030人居次，台灣人壽11萬1,618人、凱基人壽10萬1,547人、富邦人壽9萬219人。

若以保額來看，同樣由國泰人壽以598.9億元排名第一，南山人壽352.2億元居次，其次依序為凱基人壽305.1億元、富邦人壽262.5億元及台灣人壽228.5億元。整體微型保險總保額已突破2,300億元，提供弱勢家庭基本風險保障。

微型保險主要透過低保費及基本保障設計，協助經濟弱勢及特定身分族群建立基本保障，目前商品涵蓋人壽保險、傷害保險及部分傷害醫療保障，可採個人、團體或集體方式投保，讓有保障需求、但經濟能力相對有限的民眾，也能以較低負擔取得基本保障。近年金管會持續推動普惠金融，壽險業也透過與地方政府、社福團體等單位合作，擴大微型保險觸及範圍，協助弱勢家庭在遭遇意外事故、身故或醫療支出時，獲得基本經濟支持。隨著前八月整體年度目標達成率已突破七成，全年推動成效可望持續攀升。

壽險 保費 凱基 微型保險

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