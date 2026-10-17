前三季整體產險業簽單保費年增6.6% 金額突破3,000億元

產險業2026年前九月簽單保費排名出爐，富邦產險以851.06億元穩居市場龍頭，市占率26.5%；國泰世紀產險以403.2億元排名第二，新光產險以309.47億元位居第三。前九月全體產險業簽單保費合計3,211.51億元，年增6.31%，其中前十大業者合計占整體市場約87.8%，市場集中度高。

觀察前十大產險公司，富邦產險簽單保費達851.06億元，年增11.53%，市占率26.5%，不僅規模居冠，成長動能也相當強勁。國泰世紀產險以403.2億元排名第二，年增4.99%，市占率12.55%；新光產險以309.47億元排名第三，年增7.72%，市占率9.64%。

排名第四的新安東京海上產險，前九月簽單保費239.57億元，年增1.99%，市占率7.46%；和泰產險以197.70億元排名第五，年增3.38%，市占率6.16%；華南產險以192.59億元排名第六，年增1.65%，市占率6%。

旺旺友聯產險以164.11億元排名第七，年增13.93%，是前十大業者中成長表現突出的公司；明台產險以153.11億元排名第八，但年減1.41%，是前十大中唯二呈現負成長的業者。台產以132.28億元排名第九，年增5.09%；泰安產險以128.66億元排名第十，年減0.29%。

若以成長率觀察，前十大以旺旺友聯年增13.93%居冠，其次為富邦產險的11.53%及新光產險的7.72%。整體而言，富邦產險持續擴大市場領先優勢，旺旺友聯與新光產險則展現較強成長動能；在市場保費規模持續擴大的同時，各業者仍面臨不同的成長挑戰。