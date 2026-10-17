快訊

開除風暴解除…趙少康曝李乾龍把對方罵一頓 蔣萬安、張善政也聲援

地牛翻身！11：13宜蘭南澳規模4.6地震…9縣市有感 最大震度2級

去日本驚訝行動電源牌子都是它！老用戶推薦神回3優勢：便宜又安心

聽新聞
0:00 / 0:00

前三季整體產險業簽單保費年增6.6% 金額突破3,000億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

產險業2026年前九月簽單保費排名出爐，富邦產險以851.06億元穩居市場龍頭，市占率26.5%；國泰世紀產險以403.2億元排名第二，新光產險以309.47億元位居第三。前九月全體產險業簽單保費合計3,211.51億元，年增6.31%，其中前十大業者合計占整體市場約87.8%，市場集中度高。

觀察前十大產險公司，富邦產險簽單保費達851.06億元，年增11.53%，市占率26.5%，不僅規模居冠，成長動能也相當強勁。國泰世紀產險以403.2億元排名第二，年增4.99%，市占率12.55%；新光產險以309.47億元排名第三，年增7.72%，市占率9.64%。

排名第四的新安東京海上產險，前九月簽單保費239.57億元，年增1.99%，市占率7.46%；和泰產險以197.70億元排名第五，年增3.38%，市占率6.16%；華南產險以192.59億元排名第六，年增1.65%，市占率6%。

旺旺友聯產險以164.11億元排名第七，年增13.93%，是前十大業者中成長表現突出的公司；明台產險以153.11億元排名第八，但年減1.41%，是前十大中唯二呈現負成長的業者。台產以132.28億元排名第九，年增5.09%；泰安產險以128.66億元排名第十，年減0.29%。

若以成長率觀察，前十大以旺旺友聯年增13.93%居冠，其次為富邦產險的11.53%及新光產險的7.72%。整體而言，富邦產險持續擴大市場領先優勢，旺旺友聯與新光產險則展現較強成長動能；在市場保費規模持續擴大的同時，各業者仍面臨不同的成長挑戰。

保費 產險 國泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前三季金控旗下產險獲利 富邦產持續奪冠

七大壽險前九月新契約保費跳增72% 國壽雙冠王

屋主賺飽！前三季全國個人房地合一稅收衝破385億元 這縣市最猛

資金不再愛成長？主動式 ETF 規模排名洗牌

相關新聞

台幣下周觀察32.6元關卡 央行態度將成重要變數

台股昨（16）日反彈，但新台幣匯價仍難逃外資提款潮衝擊，盤中一度貶破32.5元，終場在央行進場調節下，收在32.338元，貶值7.3分，單日成交量高達46.12億美元，史上第五大量，周線連三黑。

前三季整體產險業簽單保費年增6.6% 金額突破3,000億元

產險業2026年前九月簽單保費排名出爐，富邦產險以851.06億元穩居市場龍頭，市占率26.5%；國泰世紀產險以403.2億元排名第二，新光產險以309.47億元位居第三。前九月全體產險業簽單保費合計3,211.51億元，年增6.31%，其中前十大業者合計占整體市場約87.8%，市場集中度高。

前三季金控旗下產險獲利 富邦產持續奪冠

金控旗下產險公司2026年前三季獲利出爐，富邦產險以稅後純益79.6億元居同業之冠，國泰世紀產險以35.9億元排名第二，華南產險以16.75億元位居第三，兆豐產險則以8.6億元排名第四。四家產險公司前三季獲利均呈現2位數成長，反映承保獲利改善與各險業務成長，帶動產險業營運表現。

七大壽險前九月新契約保費跳增72% 國壽雙冠王

七大壽險9月合計新契約保費收入達860.7億元，年成長57.6%；累計前九月達8,534.3億元，年成長72.2%。其中，國泰人壽前九月新契約保費收入達2,859.3億元，年增111.1%，不僅規模穩居第一，成長幅度也是七家壽險最高，居雙冠王。

台新、元富投顧合併 量能升級

台新新光金控子公司台新投顧與台新證券子公司元富投顧昨（16）日完成合併，台新投顧為存續公司，存續名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。繼投信、壽險及證券期貨子公司之後，投顧成為金控旗下又一完成整併的子公司。合併後台新投顧員工逾80人，躋身國內規模最大的金控投顧之列。

台壽投資600億建「台灣超巨蛋」

台中城市發展迎來歷史性的一刻！台中市政府昨（16）日與台灣人壽完成「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽約，台中市長盧秀燕並與台灣人壽董事長許舒博共同宣布，這座運動產業園區定名為「台灣超巨蛋」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。