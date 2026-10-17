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前三季金控旗下產險獲利 富邦產持續奪冠

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

金控旗下產險公司2026年前三季獲利出爐，富邦產險以稅後純益79.6億元居同業之冠，國泰世紀產險以35.9億元排名第二，華南產險以16.75億元位居第三，兆豐產險則以8.6億元排名第四。四家產險公司前三季獲利均呈現2位數成長，反映承保獲利改善與各險業務成長，帶動產險業營運表現。

富邦產險前三季稅後純益達79.6億元，不僅穩居產險業獲利王，更已超越歷年全年獲利表現，主要受惠於承保獲利及投資收益挹注。若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）權益工具的稅後處分損益，前三季對保留盈餘影響數達105億元，單9月即達11.5億元。

業務方面，富邦產險前三季簽單保費收入達577.7億元，年增9%，市占率24.6%，持續穩居市場龍頭；9月單月簽單保費60.5億元，年增20%。其中，火險業務積極拓展AI供應鏈商機，帶動企業保險成長，成為業務發展的重要動能。

國泰世紀產險前三季稅後純益35.9億元，創歷年同期新高，年增28.2%。若加計FVOCI股票處分損益18.1億元，前三季對保留盈餘影響數達54億元。保費收入方面，9月單月簽單保費31.8億元，前三季累計314.3億元，年增4%。

國泰世紀產險指出，受惠海外旅遊熱絡及各險業務穩健成長，健康及傷害險前三季年增12%，火險成長10%，車險成長4%，其他險種則成長12%，顯示旅遊需求及企業風險保障需求，持續挹注保費成長。

華南產險前三季稅後純益16.75億元，年增32%，獲利成長幅度亮眼，9月單月稅後純益1.69億元。華南產險表示，主要受惠商業火險及工程險業務提升，整體損失率較去年同期改善，帶動核保利潤上升。此外，網路投保保費較去年同期成長11.82%，反映數位通路推展逐步展現成效。

兆豐產險前三季累計稅後純益8.6億元，年增約31.5%，9月單月稅後純益1.14億元。

整體來看，產險業前三季獲利成長，除反映火險、工程險、旅遊險等業務需求，也與承保損失率改善及投資收益貢獻有關。隨AI供應鏈擴廠、海外旅遊及企業風險保障需求持續發展，產險業後續能否延續獲利成長，仍須觀察保費成長、理賠損失率及投資市場變化。

富邦 金控 產險

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