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RTX Spark 筆電上市 建議售價新台幣119,069元起

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

輝達RTX Spark筆電於全球開賣，各品牌相關產品的建議售價自119,069元起。

輝達16日於台北舉辦NVIDIA RTX Spark新品發表活動「RTX Spark Launch Party: Taipei」，與柏林、首爾、舊金山、伊斯坦堡及北京等地同步歡慶RTX Spark於全球正式上市。

輝達指出，RTX Spark筆電將RTX繪圖與該公司全堆疊AI平台整合至輕薄高階Windows PC，帶來加速創作、沉浸式遊戲與強大的本地AI體驗。

輝達提到，RTX Spark將該公司數十年來的創新成果整合至單一超級晶片，提供最高128GB統一記憶體，以及1 Petaflop的FP4 AI效能，可在本地執行大型語言模型與AI代理。在單一裝置上，創作者、開發者與玩家能在熟悉的Windows平台上，順暢切換日常工作流程與新興AI體驗。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，RTX Spark將該公司AI、RTX繪圖和CUDA的強大能力，與微軟Windows整合於一台PC，讓使用者能進行創作、暢玩遊戲並執行個人AI代理。該公司與微軟及PC產業合作夥伴攜手，為創作者、開發者與玩家帶來新一代Windows PC，既能滿足當前的工作需求，也為接下來的個人AI代理協作做好準備。

華碩（2357）、戴爾、惠普（8424）、聯想、微軟與微星（2377）的RTX Spark筆電自即日起於全球上市，使用者可透過各品牌官網及指定通路購買，建議售價自新台幣119,069元起。

RTX 筆電 新台幣

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