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台幣下周觀察32.6元關卡 央行態度將成重要變數

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台股昨（16）日反彈，但新台幣匯價仍難逃外資提款潮衝擊。路透
台股昨（16）日反彈，但新台幣匯價仍難逃外資提款潮衝擊。路透

台股昨（16）日反彈，但新台幣匯價仍難逃外資提款潮衝擊，盤中一度貶破32.5元，終場在央行進場調節下，收在32.338元，貶值7.3分，單日成交量高達46.12億美元，史上第五大量，周線連三黑。

展望下周，新台幣短線仍以區間震盪、偏弱整理為主要情境，市場先看32.6元關卡，若美元指數進一步走強、國際股市風險偏好轉弱，不排除測試32.8元。台幣本周在主要亞幣中相對弱勢，若貶勢擴大，央行對匯市波動態度將成為重要變數。

匯銀人士預估，下周新台幣區間在32至32.6元，缺乏外資大規模資金流入，短期要升破32元仍有難度。

本周新台幣累計貶值4.63角、貶幅1.43%，外匯市場成交量更改寫歷史單周新高，反映外資大舉撤出、美元偏強及市場流動性變化，匯市短線承受沉重壓力。

本周外資大舉賣超台股，帶動資金匯出需求急遽升高。若觀察匯市歷史前十大成交量，第一、二及五名均在本周出現，合計以上三個交易日外匯市場成交量累計達208.415億美元，也刷新歷史單周紀錄。

匯銀人士指出，新台幣走勢主要受到外資資金流向與央行調節力道牽動，進出口商雖有美元買賣需求，但在32元價位附近態度偏保守，出口商拋匯實際供給量有限，難以扭轉市場方向。

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