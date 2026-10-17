中信集團深耕體育公益 擦亮棒球之都

台灣超巨蛋BOT開發案昨（16）日完成簽約，主導開發的台灣人壽董事長許舒博致詞時特別指出，中信集團長期深耕體育公益，而中信金控（2891）創辦人辜松家族與台中的緣分，也在這段城市發展與棒球文化的脈絡裡延續。

許舒博透露，早年中信金控創辦人辜松家族與地方仕紳參與台中一中創校，水源地一帶也逐步發展出棒球場，成為市民親近棒球的重要場域。從學校與球場的早期記憶，到中信兄弟在洲際棒球場扎根，再到如今同迎接台灣超巨蛋的推動，跨越不同時代，場域在變，對城市與棒球的關心始終都在。

許舒博強調，這份參與不只是留下建設，更希望讓下一代有更好的地方學習、運動、看球，並在這裡找到自己的夢想。

中國信託長期深耕體育公益、提升台灣國球競爭力，多年來持續推動體育平權，深信運動是催化生命蛻變、打破階級壁壘的強大力量，更是台灣第一個扶植「少棒、青少棒、青棒、成棒、職棒」五級棒運的先行者。

透過「愛接棒計畫」、「中信盃」少棒及青少棒賽事、「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」、「中信兄弟」棒球隊，支持台灣棒球持續向下扎根、向上結果，提升職棒產業環境。

中國信託長期贊助世界棒球經典賽和世界棒球12強（P12）等國際大賽，力挺棒球國手征戰世界，讓台灣棒球揮進國際舞臺，至今投入棒球公益累計超過30億元，培育42名國手成為台灣之光。

台灣人壽則秉持母集團體育公益的理念，長期贊助「台中台壽霸龍」成棒隊，十年來投入超過2億元，透過完善訓練環境及軟硬體資源培育棒球人才。

台中是中信兄弟棒球隊及台中台壽霸龍成棒隊的主場，更是世界棒球之都。中國信託認為，棒球是最值得投資的產業，一棒接一棒力挺棒球人才培育，台灣人壽則以壽險資金打造國際賽事規格的棒球場館。

許舒博說，未來台灣超巨蛋不僅是讓世界看見台灣的重要地標，更讓台中這座棒球之都，成為榮耀台灣、世界共鳴的圓夢舞台。台灣人壽將持續扮演台灣棒運的關鍵推手，成為守護夢想的「關鍵下一棒」，永續運動生態圈。