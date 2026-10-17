台壽投資600億建「台灣超巨蛋」

台中城市發展迎來歷史性的一刻！台中市政府昨（16）日與台灣人壽完成「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽約，台中市長盧秀燕並與台灣人壽董事長許舒博共同宣布，這座運動產業園區定名為「台灣超巨蛋」。

台灣超巨蛋總投資金額達600億元，不僅是全台投資規模最大的單一運動場館開發案，未來將興建一座可容納4萬5,000名以上觀眾的國際級室內棒球場，2031年完工後將成為全台最大的室內棒球場，為台灣棒球、運動產業及大型展演活動開創嶄新紀元。

許舒博表示，超巨蛋串聯水湳經貿園區、中央公園及周邊重大建設，預估可創造約6,355億元的經濟產值，帶來約7萬2,000個就業機會，每年更可增加約260萬的觀光人次。這項建設將為台中帶來全新的城市動能。

台中市政府與台灣人壽昨（16）日完成「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽約，市長盧秀燕（圖右）與台壽董事長許舒博（圖左）共同宣布，運動產業園區定名為「台灣超巨蛋」，見證儀式者包括，亞洲棒球總會會長辜仲諒、台灣超巨蛋開發公司董事長王卓鈞等人。記者宋健生／攝影

昨天的簽約儀式星光熠熠，除了旅美棒球好手「怪力男」李灝宇、中信兄弟領隊彭政閔，及亞洲棒球總會長辜仲諒、中華民國棒球協會理事長周玲妏等棒壇重量級貴賓都現身見證，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也帶來熱力四射的精彩演出。

至於投資團隊，包括台灣人壽總經理莊中慶、台灣超巨蛋開發公司董事長王卓鈞、日本FIGHTERS SPORTS & ENTERTAINMENT代表取締役社長前澤賢（Ken Maezawa）也到場，共同為「世界棒球之都」台中寫下璀璨新頁。

盧秀燕指出，棒球是台灣的國球，台中早在2013年即獲世界棒壘球總會（WBSC）頒授「世界棒球之都」殊榮。多年來台中洲際棒球場見證了世界棒球經典賽（WBC）、世界12強棒球賽等多項頂級賽事，尤其2024年台灣隊在世界12棒球賽勇奪世界冠軍，感動無數國人。

為了讓台灣具備更完善的國際賽事承辦條件，市府自2024年起積極規劃大型室內棒球場，並於2025年提出台中超巨蛋構想。盧秀燕也說，超巨蛋未來除舉辦國際棒球賽事，也可承接大型演唱會及藝文展演等活動。

本案採民間自行規劃申請（BOT）模式，契約期間長達70年，市府團隊在短短一年多內成立跨局處專案小組、完成各項法定程序，並前往日本實地考察東京巨蛋及北海道ES-CON FIELD等國際級場館，展現推動重大建設的決心與執行力。

盧秀燕特別感謝中信集團、台灣人壽對台中城市發展的肯定與支持，投入龐大資金成立台灣超巨蛋開發公司，並攜手日本ES-CON Sports Entertainment（ESE）專業團隊共同推動。

許舒博指出，台中超巨蛋是國內投資金額最高的運動產業園區之一。未來將以「公園中的巨蛋園區」為規劃概念，打造可容納約4萬5,000人的超大型室內棒球場，並以超級巨蛋的規格來營運。

周邊更將結合運動、休閒、娛樂、購物、飲食、零售，以及文化、科技、醫療服務等多元機能。「讓這裡不只有大型運動賽事，也能成為市民便利、舒適的生活場域，進一步提升民眾的生活品質，促進健康，讓大家能夠享有更健康、更長壽的生活。」

許舒博強調，這次特別邀請日本北海道火腿鬥士隊的專業團隊參與規劃，希望把國際球場的成功經驗帶進台中，讓台中未來有機會迎接更多國際賽事。而飯店與商場預計最快明年第1季啟動招商，目前已有多家大型百貨與飯店業者表達合作意願。

台壽總經理莊中慶指出，北海道日本火腿鬥士隊主場的營運實績亮眼，2025年吸引459萬人來場，預期台中超巨蛋未來營運同樣績效可期。