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合庫人壽與刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」建立情資及偵查合作

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫人壽攜手刑事警察局簽署反詐騙合作意向書。圖／合庫人壽提供
合庫人壽攜手刑事警察局簽署反詐騙合作意向書。圖／合庫人壽提供

響應政府打擊金融詐騙政策，合作金庫人壽正式與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」（MOU）。雙方將重點推動建立情資雙向分享、偵查與防制資源共享、以及強化第一線識詐阻詐能力三大領域合作。

合庫人壽總經理藍年紳表示，保險的本質是「承諾與守護」，每一張保單背後都代表著一個家庭的經濟支柱與退休規劃。然而面對詐騙手法層出不窮包含誘騙保戶解約、辦理保單貸款、發送釣魚簡訊或冒用保險公司名義推銷等，合庫人壽必須站在守護保戶的最前線。

藍年紳指出，面對AI浪潮與新興犯罪型態，合庫人壽近年積極優化防詐措施，包括強化資安與服務認證；今年以「零缺失」通過順利通過ISO 27001：2022資訊安全管理系統國際驗證，並升級官方網站及申請企業專屬簡碼「68128」，確保保戶收到的訊息真實可信。另推動「保險契約指定聯絡人機制」．要保人投保新契約或辦理保全業務時，主動通知指定的聯絡人，以降低受騙風險。

合庫人壽表示，本次簽署合作意向書後，雙方將重點推動以下三大領域合作，建立情資雙向分享：雙方針對異常交易與可疑保險犯罪樣態進行交流，提前阻斷潛在犯罪金流；偵查與防制資源共享：刑事警察局提供犯罪案例與防制建議，合庫人壽則配合警政需求提供必要之資源與宣導協助；強化第一線識詐阻詐能力：借助刑事警察局豐富的偵查實務經驗為合庫人壽同仁授課，剖析最新詐騙手法與真實案例，打造高品質的防詐護盾。

合庫 情資 詐騙

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