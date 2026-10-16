ESG轉變為提升內部管理效率 爭取資本市場溢價的核心戰略

ESG在台灣資本市場已成為不可或缺的標配，臺灣證券交易所今年正式將「公司治理評鑑」轉型改制為「ESG評鑑」，並將環境（E）與社會（S）比重大幅調升至21%與31%，合計占評分超過五成，顯示ESG已經正式從過往的「合規交作業」，轉變為企業「提升內部管理效率」與「爭取資本市場溢價」的核心戰略。

面對金管會與環境部最新宣布的政策調整—將第三階段IFRS永續揭露強制家數自1,970家大幅調降至560家（資本額20億元以下且非高碳排企業暫緩強制接軌），並將範疇三（Scope 3）改採自願揭露，專業投資者關係（IR）與ESG顧問機構IR Trust指出：「法規雖給予中小型企業緩衝，但實務上企業接軌國際、做第三方確信與供應鏈減碳的趨勢反而更加明確！」

IR Trust進一步指出，主管機關放寬IFRS揭露時程，是給予企業優化內部流程的黃金緩衝期。面對歐盟CBAM邊境碳稅、國際客戶要求日益嚴苛與機構法人議和需求大增的現況，企業切莫將政策放寬視為「免死金牌」。雖然強制接軌家數調降，但現行560家適用企業已涵蓋全台總市值的87%以及碳排放量的96%。

IR Trust團隊在服務上市櫃企業的過程中發現觀察到三大現象：第一，企業在永續實踐上的腳步並未因政府放寬而放慢，多數企業深刻體會到，永續揭露直接關乎「接單生意、供應鏈資格與市場流量能見度」。即使不在政府首波強制名單內，仍有多家企業主動提前進行範疇三盤查與IFRS框架銜接，包括半導體供應鏈、汽車產業等。

第二，為了確保數據公信力並因應金融機構與法人的嚴格檢視，上市櫃企業主動尋求第三方驗證機構、會計師事務所等，進行「確信」的比例與範圍明顯增加，上市櫃公司取得會計師或第三方驗證機構「有限確信」或「合理確信」的比例已突破七成，顯見企業正加速提升永續數據的品質與公信力，且新制僅免除母公司個體層級確信，企業仍須就合併報表層級的範疇一及範疇二取得有限確信，推動第三方確信需求持續擴大。

第三，資本市場機構法人對企業ESG表現的實質檢視，遠比外界想像嚴苛，因永續績效已直接影響法人資產配置與永續指數納入資格，機構投資人不再滿足於靜態的財務報表，而是深入檢視企業的永續治理能力與風險韌性。也因此，近年來，已有多家上市櫃客戶也紛紛透過「第三方確信」強化數據品質，正是在向機構法人傳遞「公司治理透明、風險控管嚴謹」，進而爭取合理的市場溢價的關鍵因素。