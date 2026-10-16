金管會六大施政方向曝光 彭金隆力推金融創新、亞資中心

金管會主委彭金隆將於19日赴立法院財政委員會進行業務概況報告，書面報告率先出爐。根據報告，今年前八月銀行、證券期貨及保險三業合計稅前盈餘達1兆1,702億元，較去年同期增加5,662億元。金管會並提出六大重要施政方向，包括強化金融韌性與風險監理、健全金融市場發展與公司治理、落實消費者權益保護與普惠金融、發展具台灣特色的亞洲資產管理中心、促進金融科技創新與發展，以及落實永續金融驅動淨零轉型。

根據報告，今年第2季底，本國銀行平均資本適足率為15.16%，各銀行均符合法定最低標準10.5%；截至8月底，逾期放款比率為0.14%。截至9月底，國內上市櫃公司總家數為1,978家，總市值約168兆元。保險業方面，截至8月底，總保費收入為2兆4,069億元，較去年同期增加4,922億元；資產總額為39兆1,950億元，較去年同期增加2兆8,285億元。

在強化金融韌性與風險監理方面，金管會持續滾動檢討保險業新一代清償能力制度規範，提供金控公司計算與申報集團資本適足性之彈性過渡措施，並審查保險業選擇性過渡措施，督導業者穩步強化資本，持續檢視實施新制度後財、業務狀況。

金管會也將研訂相關指標或機制，以敦促保險業調整保險商品結構、強化資產負債管理及解決資產負債幣別與期間不匹配問題。銀行業方面，今年7月核准首批七家本國銀行自第4季開始採用信用風險內部評等法（IRB）計提資本，預計最晚2027年下半年開放第二批銀行申請。

健全金融市場發展與公司治理方面，金管會修正相關法令，開放保險業投資「AI新十大建設推動方案」之策略性產業，並放寬對國內私募股權基金之投資限額，同時擴大保險業得投資之健康福祉事業範疇，納入健康促進、長照周邊商品設施及服務事業，且不需與保險業務結合。

落實消費者權益保護與普惠金融方面，金管會持續強化跨業照會與聯防機制，並修正存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法，強化可疑或異常帳戶早期預警。此外，已同意四家保險公司申請在宅急症照顧保險試辦案。

亞洲資產管理中心方面，截至8月底，金管會已完成發布60件法規函令鬆綁；截至9月底，已有40檔主動式ETF及三檔被動式平衡型ETF掛牌上市櫃，個人投資儲蓄帳戶（TISA）超過26萬人開戶，25家投信公司、62檔基金加入。

金管會也已核准61家金融機構進駐高雄資產管理專區，並延長各項試辦業務項目期限至2027年6月底，將部分試辦項目擴大至專區外辦理。此外，將與相關部會研商適合本國特性及社會共識之租稅鼓勵機制，並研議金融市場與資產管理專法草案。

金融科技方面，《虛擬資產服務法》已三讀通過並經總統公布，金管會正研訂九個授權子法，目前計有五家銀行試辦虛擬資產保管業務，並規劃先以黃金及債券為現實世界資產（RWA）代幣化商品推行標的，預計2027年第1季發布第一版金融業務知識大語言模型（FinLLM）。

永續金融方面，金管會今年啟動第四屆永續金融評鑑，納入隸屬金控之保險子公司七家，整體受評機構從89家增至96家；第三版「永續經濟活動認定參考指引」預計2027年完成更新。

金管會表示，將依循六大重要施政面向，持續強化金融韌性與風險監理、健全金融市場發展與公司治理、落實消費者權益保護、打造具台灣特色的亞洲資產管理中心、促進金融科技創新發展，並透過綠色及轉型金融行動方案，引導及帶動產業永續發展。