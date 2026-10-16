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投資型賣翻！七大壽險前九月新契約保費衝8534億 「這兩家」成長翻倍

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
根據各公司公告統計，七大壽險9月合計新契約保費收入達860.7億元，年成長57.6%；累計前九月達8,534.3億元，年成長72.2%。示意圖／AI生成
根據各公司公告統計，七大壽險9月合計新契約保費收入達860.7億元，年成長57.6%；累計前九月達8,534.3億元，年成長72.2%。示意圖／AI生成

受惠國內外股市行情熱絡，帶動投資型保單買氣持續升溫，加上分紅、外幣保單銷售挹注，七大壽險契約保費收入（FYP）維持強勁成長。根據各公司公告統計，七大壽險9月合計新契約保費收入達860.7億元，年成長57.6%；累計前九月達8,534.3億元，年成長72.2%。其中，國泰人壽前九月新契約保費收入達2,859.3億元，年增111.1%，不僅規模穩居第一，成長幅度也是七家壽險最高，居雙冠王。

觀察前九月新契約保費收入排名，國泰人壽以2,859.3億元居第一，富邦人壽1,251億元排名第二；凱基人壽1,078.6億元居第三；新光人壽1,037.2億元排名第四；南山人壽近千億元；台灣人壽896億元；三商美邦人壽431.1億元。若以年增率觀察，國泰人壽年增111.1%居冠，其次為凱基人壽年增104.5%。

以9月單月表現觀察，國泰人壽新契約保費收入286.5億元，年增103.7%；凱基人壽165.1億元排名第二，年增187.9%，創近5年單月新高，為七家壽險單月成長王；富邦人壽127.4億元居第三，年增47.3%。

國泰人壽前九月新契約保費收入達2,859.3億元，其中投資型商品仍為主要成長引擎，前九月投資型新契約保費達2,259億元，占整體新契約保費近八成。9月台幣傳統型商品新契約保費月增28%，美元傳統理財型商品亦月增16%，帶動整體商品銷售動能。

富邦人壽前九月新契約保費收入達1,251億元，其中投資型商品達487.6億元，年增128.6%；分紅保單達576.5億元，年增14.5%，持續扮演銷售主力。

凱基人壽前九月新契約保費收入達1,078.6億元，主要受惠投資型、外幣及分紅保單熱銷，其中投資型商品前九月新契約保費達560.5億元，年增450.4%。

新光人壽前九月新契約保費達1,037.2億元，年增29.9%，其中投資型商品達331.5億元，年增68.7%；南山人壽前九月新契約保費年增54%，主要受惠投資型、躉繳及健康險與意外險（A&H）成長；台灣人壽前九月新契約保費達896億元，年增82%，由分紅及投資型商品帶動。三商美邦人壽前九月新契約保費達431.1億元，年增66.2%，受惠投資型商品需求升溫，以及積極推動銀保通路利變型壽險商品。

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